Футбол

Полоз может вернуться в «Ростов»Советский спорт 07:06

В мае футболист покинул «Рубин». Ранее Дмитрий Полоз уже выступал за «Ростов» в 2012 - 2017 годах.
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Полоз может вернуться в «Ростов»

Советский спорт07:06

Полоз может продолжить карьеру в «Ростове»

Нева Спорт06:50

Полоз близок к возвращению из «Зенита» в «Ростов»

Бомбардир.ру06:53

Полоз близок к возвращению в «Ростов»

Sports.ru06:59

Полоз может перейти в «Ростов»

Soccer.ru06:58

Полоз может перейти из «Зенита» в «Ростов»

Sport24.ru06:30

Полоз сменит «Зенит» на «Ростов»

Metaratings06:52
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Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Происшествия

В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами

В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.
Обновлено вчера в 14:37
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Здоровье

Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде

Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 07:09
Политика

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:31
Культура

Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой

Телеведущий Иван Ургант пошутил над предвыборной программой певицы Виктории Цыгановой, которая намерена баллотироваться в Госдуму.
Обновлено в 01:11
Кино

Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»

Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.
Обновлено вчера в 10:33
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Политика

Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны

В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Экономика

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима

Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.
Обновлено в 06:25
Политика

Крым отказался от грязной украинской воды

Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Обновлено в 06:48
Футбол

Васкес стал очередной жертвой ограбления воров

Фланговый нападающий "Реала" Лукас Васкес стал очередной жертвой ограбления воров в Испании, информирует AS.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров

В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Российское гражданство запросили жители 12 областей Украины

Жители 12 областей Украины хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Обновлено вчера в 08:28
Армия и оружие

Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий

В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Кино

Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал

Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.
Обновлено в 05:01
Авто

Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class

Mercedes-Benz G-Class празднует 40 лет с начала появления первого внедорожника, а также 20 лет с момента появления первого G55 AMG.
Обновлено в 01:35
Хоккей

Хара подтвердил, что играл в финале Кубка Стэнли с переломами

42-летний защитник "Бостон Брюинз" Здено Хара сообщил, что в финале Кубка Стэнли с "Сент-Луис Блюз" играл с переломами челюсти.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:43
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Общество

Повреждения забора во время протестов на Драме оценили в 900 тысяч

ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей.
Обновлено в 02:23
Авто

Renault Arkana: важная информация о новинке

Обновлено в 06:08
Происшествия

В Польше на авиашоу упал в реку легкомоторный самолет

Обновлено в 07:51
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Дмитрий Дмитриевич Полоз
Российский футболист
Российский футболист, нападающий казанского «Рубина» и сборной России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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