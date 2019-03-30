Футбол

Полоз и Бухаров остались в запасе «Рубина» на матч с «Енисеем»Матч ТВ 03:39

«Енисей» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.
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Полоз и Бухаров остались в запасе «Рубина» на матч с «Енисеем»

Матч ТВ03:39

Полоз и Бухаров остались в запасе «Рубина» на матч с «Енисеем»

Sportbox.RU03:39

«Енисей» - «Рубин»: Сагитов и Байрамян в стартовом составе гостей

Спорт-Экспресс03:29

«Енисей» — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд

Чемпионат03:27

«Енисей» — «Рубин». Стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Sport24.ru03:21
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Спорт

Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России

Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
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В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя

В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
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Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок

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Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:37
Культура

Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ

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Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
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Наушники AirPods 2 от Apple не подлежат ремонту

Эксперты протестировали новые беспроводные наушники AirPods 2, представленные ранее американской компанией Apple.
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Спасающийся от травли первый муж Началовой нанял адвоката

Обновлено вчера в 18:29
Общество

Алексей Текслер с семьей прогулялся по вечернему Челябинску

Временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер вечером 29 марта прогулялся с семьей по Челябинску.
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Происшествия

Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного

Виновный в ДТП с двумя погибшими Муслим Джамбеков доставлен в Москву из Грозного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Первый испытательный полет Ил-112В перенесли из-за погодных условий

Погодные условия в Воронеже не позволили в запланированное время провести самолету Ил-112В первый испытательный полет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:40
Политика

Китайские патрульные корабли вошли в зону у спорных островов Японии

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Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Происшествия

При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек

Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные "Химки" в гостевом матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено вчера в 15:12
Общество

Мощный ураган в Архангельске снес светофоры, крыши и автомобили

Сильный ветер срывал кровли домов, крушил окна, валил рекламные щиты, заборы, опоры электросети и светофоры.
Обновлено в 04:45
Футбол

Енисей — Рубин 0:0 (Перерыв)

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев призвал болельщиков не обращать внимания на проблемы красноярской команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:01
Общество

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:32
Политика

В Словакии начался второй тур президентских выборов

В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
Обновлено в 02:14
Гаджеты

Стала известна цена за новый Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 5G является первым смартфоном с поддержкой сети пятого поколения.
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Политика

Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле

Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Тимошенко ушла с дебатов из-за отсутствия Порошенко и Зеленского

Обновлено вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Мать Марии Максаковой не хотела ее рожать

Певица вспоминает: в детстве у нее был фактически только один родитель – папа, а все потому, что мать, по словам Марии, не хотела ребенка.
Обновлено в 04:10
Гаджеты

IPhone Xs оказался прочнее Samsung Galaxy S10

Обновлено вчера в 12:36
Наука

Английский язык уместился в полтора мегабайта

Американские психологи подсчитали объем информации, который к 18 годам выучивает англоговорящий человек о своем родном языке.
Обновлено вчера в 09:29
Политика

Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США

Хизер Науэрт завершила свою работу на посту официального представителя госдепартамента США, заявил госсекретарь страны Майк Помпео на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Мария Бутина попросила депортировать ее в Россию. Обвинение не против

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Общество

Глава «Ростеха» прокомментировал РБК расследование OCCRP о недвижимости его близких. Позднее заметку удалили

Издание РБК опубликовало заметку с комментарием главы «Ростеха» Сергея Чемезова о расследовании OCCRP, посвященном его окружению.
Обновлено в 04:37
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Российский футболист, полузащитник клуба «Енисей». Серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата Европы.
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