Футбол
Полоз и Бухаров остались в запасе «Рубина» на матч с «Енисеем»Матч ТВ 03:39
«Енисей» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Спорт
Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России
Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя
В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:37
Культура
Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Гаджеты
Наушники AirPods 2 от Apple не подлежат ремонту
Эксперты протестировали новые беспроводные наушники AirPods 2, представленные ранее американской компанией Apple.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Спасающийся от травли первый муж Началовой нанял адвоката
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Алексей Текслер с семьей прогулялся по вечернему Челябинску
Временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер вечером 29 марта прогулялся с семьей по Челябинску.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного
Виновный в ДТП с двумя погибшими Муслим Джамбеков доставлен в Москву из Грозного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Первый испытательный полет Ил-112В перенесли из-за погодных условий
Погодные условия в Воронеже не позволили в запланированное время провести самолету Ил-112В первый испытательный полет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:40
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Происшествия
При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек
Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:26
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные "Химки" в гостевом матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено вчера в 15:12
Общество
Мощный ураган в Архангельске снес светофоры, крыши и автомобили
Сильный ветер срывал кровли домов, крушил окна, валил рекламные щиты, заборы, опоры электросети и светофоры.
Обновлено в 04:45
Футбол
Енисей — Рубин 0:0 (Перерыв)
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев призвал болельщиков не обращать внимания на проблемы красноярской команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:01
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:32
Политика
В Словакии начался второй тур президентских выборов
В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
Обновлено в 02:14
Гаджеты
Стала известна цена за новый Samsung Galaxy S10 5G
Samsung Galaxy S10 5G является первым смартфоном с поддержкой сети пятого поколения.
Обновлено в 04:32
Политика
Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле
Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Тимошенко ушла с дебатов из-за отсутствия Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Мать Марии Максаковой не хотела ее рожать
Певица вспоминает: в детстве у нее был фактически только один родитель – папа, а все потому, что мать, по словам Марии, не хотела ребенка.
Обновлено в 04:10
Гаджеты
IPhone Xs оказался прочнее Samsung Galaxy S10
Обновлено вчера в 12:36
Наука
Английский язык уместился в полтора мегабайта
Американские психологи подсчитали объем информации, который к 18 годам выучивает англоговорящий человек о своем родном языке.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США
Хизер Науэрт завершила свою работу на посту официального представителя госдепартамента США, заявил госсекретарь страны Майк Помпео на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Глава «Ростеха» прокомментировал РБК расследование OCCRP о недвижимости его близких. Позднее заметку удалили
Издание РБК опубликовало заметку с комментарием главы «Ростеха» Сергея Чемезова о расследовании OCCRP, посвященном его окружению.
Обновлено в 04:37