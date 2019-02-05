Половину покупок в России оплатили картамиИзвестия вчера в 18:09

По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще платить картами за бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания.

с чего всё началось

Доля безналичного расчета в январе 2019 года в России выросла до 50%. Об этом сообщил «Известиям» один из крупнейших операторов контрольно-кассовой техники «Такском». Эксперты считают, что переход на безналичный расчет снижает оборот нелегальных денежных средств.

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