Половину бюджета 2018 года РФС потратил на сборныеСпорт-Экспресс 04:18

Генеральный директор РФС Александр Алаев представил отчет об исполнении бюджета организации за 2018 года. Доходы составили 4 535 000 000 рублей. Расходы – 4 578 000 000 рублей.

Половину бюджета 2018 года РФС потратил на сборные

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