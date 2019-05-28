Футбол

Половину бюджета 2018 года РФС потратил на сборныеСпорт-Экспресс 04:18

Генеральный директор РФС Александр Алаев представил отчет об исполнении бюджета организации за 2018 года. Доходы составили 4 535 000 000 рублей. Расходы – 4 578 000 000 рублей.
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РФС назвал сумму расходов на сборные России на 2019 год

РБК09:43

Бюджет на 2019 год, лимит на легионеров и пиво на стадионах. Состоялась конференция РФС

ТАСС10:03

Половину бюджета 2018 года РФС потратил на сборные

Спорт-Экспресс04:18

РФС заложил в бюджет на 2019 год доход в 4,373 млрд рублей

Sport24.ru04:30

РФС утвердил бюджет на 2019 год

Матч ТВ05:09

РФС утвердил бюджет на 2019 год

Чемпионат04:35

Расходы РФС на подготовку к Евро-2020 в 2018 году составили 26 млн рублей

РИА Новости08:32
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Политика

В Вильнюсе задержан шеф-редактор «Sputnik Литва»

Власти Литвы задержали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема в аэропорту Вильнюса.
Обновлено в 09:43
Политика

Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянина

Посольство России в Сербии осудило операцию полиции самопровозглашённой республики Косово, в ходе которой был задержан российский гражданин, сотрудник миссии ООН.
Обновлено в 06:50
Общество

Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год

Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Семь человек погибли в результате наводнений на юге Китая

В результате наводнений пострадали около 19 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, разрушены 185 домов, еще 285 домов получили повреждения, погибли семь человек.
Обновлено в 18:37
Политика

Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе

Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено в 09:21
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Экология

The Unearthed (Великобритания): разрушительные природные пожары в России (Unearthed)

Как проводились расчеты Ежегодно из-за природных пожаров Россия теряет в среднем 2 миллиона гектаров леса.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

Обновлено в 08:09
Футбол

Гетце может перейти в «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.
Обновлено в 16:33
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Происшествия

В Нижнем завели дело на полицейского, применившего силу к женщине

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту превышения полицейским должностных полномочий.
Обновлено в 11:19
Гаджеты

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона

Обновлено в 13:35
Кино

Появился тизер финального сезона «Джессики Джонс»

Обновлено в 12:24
Игры

В Epic Games Store стартовали предзаказы Journey — игра выйдет 6 июня

Сегодня в Epic Games Store, где игра будет временным эксклюзивом платформы, стартовали предзаказы адвенчуры Дженовы Чена.
Обновлено в 14:29
Общество

Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»

Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:51
Общество

Виадук-Библейский: ждали сорок лет, еще год – не год

Строительство четырёхполосного виадука на 39 километре дороги "Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск", старт которому был дан во второй половине марта, вскоре приостановится.
Обновлено в 14:44
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Культура

Как унижают Россию на «Евровидении», рассказала Вика Цыганова

Певица Вика Цыганова в интервью "Царьграду" высказала свое разочарование и опасение в связи с состоянием современного шоу-бизнеса и демонстрацией популярных музыкальных конкурсов по телевидению.
Обновлено в 13:34
Политика

Шойгу прибыл в Японию с рабочим визитом

Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Японию с рабочим визитом.
Обновлено в 17:57
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Происшествия

Бывшему вице-премьеру Дагестана вынесен приговор по трем статьям

Как сообщало ИА REGNUM, на пост вице-премьера Билал Омаров был назначен в ноябре 2015 года.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США

Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.
Обновлено в 17:46
Происшествия

Банкир подал в суд на «Коммерсантъ» из-за статьи о хищениях

Банкир Владимир Кваснюк, который, как утверждает «Коммерсантъ», является одним из акционеров Промсбербанка, подал иск о защите деловой репутации.
Обновлено в 14:45
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 17:01
Общество

В Венгрии в зоопарке родился редкий белый львенок

В Венгрии, в зоопарке Сегед (Szeged Zoo), посетителям впервые показали белого львенка, сообщает NDTV.
Обновлено в 18:18
Интернет

Первый российский квантовый телефон испытали в Москве

Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
Обновлено в 10:23
Наука

Ученые создали визуальную модель делящейся стволовой клетки

Обновлено вчера в 20:22
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