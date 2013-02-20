Самые старые, запущенные в 2007 году, превысили гарантийный срок уже на пять лет. Еще десять используемых в системе аппаратов были запущены в период с 2012 по 2019 год - девять спутников с семилетним и один с десятилетним ("Глонасс-К") ресурсом.

с чего всё началось

Больше, чем у половины аппаратов орбитальной группировки системы ГЛОНАСС закончился гарантийный срок. Аппараты продолжают работать, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу информационно-аналитического центра навигационной системы. На 19 августа в эксплуатации находится 23 аппарата.

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