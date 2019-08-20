Космос
Половина спутников ГЛОНАСС лишились гарантииХакасия-Информ вчера в 23:42
Более половины спутников, входящих в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС, работает за пределами установленного производителем гарантийного срока. Об этом 19 августа сообщает ТАСС ссылаясь на данные информационно-аналитического центра навигационной системы.
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У половины спутников орбитальной группировки ГЛОНАСС истек гарантийный срок
ФедералПрессвчера в 21:55
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