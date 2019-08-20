Космос

У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантияРИА Новости вчера в 20:08

Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, следует из данных сайта информационно-аналитического центра навигационной системы. Всего на орбите находятся 23 спутника.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия

Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, следует из данных сайта информационно-аналитического центра навигационной системы. Всего на орбите находятся 23 спутника. Тринадцать из них вывели на орбиту в 2007-2011 годах.
РИА Новостивчера в 20:08

Подробнее о событии

У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия

Эхо Москвывчера в 21:26

У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия

Говорит Москва01:31

Гарантийный срок закончился у 13 из 23 спутников ГЛОНАСС

Взгляд.рувчера в 21:20

Половина ГЛОНАСС оказалась просроченной

Lenta.ru04:08

У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия

Коммерсантъвчера в 20:43

У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия

РИА Новостивчера в 20:08

Один из спутников системы ГЛОНАСС вернется в строй 1 сентября после техобслуживания

ТАССвчера в 06:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Здоровье

Врачи порекомендовали отказаться от использования йода

Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Авто

Ferrari расширит модельный ряд GT, но не станет гоняться за Porsche

Во время своего визита в Пеббл-Бич на ежегодную выставку Concours d’Elegance Элканн намекнул, что Ferrari, наиболее известный своими высокопроизводительными суперкарами, представит новый автомобиль GT в ноябре этого года.
Обновлено вчера в 15:37
Шоу-бизнес

В Сети обсуждают новое фото Максима Виторгана с младшим сыном

Артист активно делится в соцсетях различными фото с курорта и уже не скрывает на них лицо своего младшего сына от Ксении Собчак — Платона.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани

Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Культура

Apple потратила более $6 млрд на производство своих шоу и фильмов

«Apple выделила более 6 миллиардов долларов на оригинальные шоу и фильмы в преддверии запуска своего нового сервиса потокового видео, огромный бюджет, нацеленный на то, чтобы догнать Netflix, Disney и HBO, принадлежащее AT & T», — отмечает издание.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона

В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Общество

В ЕАО в зоне паводка оказались 19 населенных пунктов

Обновлено в 00:42
Происшествия

СК провел обыск у одного из участников акции 27 июля в Москве

Сотрудники СК провели обыск в доме участника несогласованной акции в Москве 27 июля Виктора Кириленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Анапе приставы забрали гидроцикл у избившего работницу тира мужчины

Мужчина возил отдыхающих в поселке Большой Утриш и не планировал гасить свою задолженность, но попал в объектив камер видеонаблюдения при избиении работницы пляжного тира.
Обновлено в 03:06
Политика

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова

Премьер-министр России Дмитрий Мдведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с «утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Водителя попавшего в ДТП в Перми автобуса отпустили

В Перми в отношении водителя автобуса, который попал в крупное дорожно-транспортное происшествие, избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Число заболевших мышиной лихорадкой саратовцев достигло 1429

На сегодняшний день в медицинских стационарах Саратовской области с подозрением на лихорадку неясной этиологии находятся 153 человека.
Обновлено в 02:48
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Театры

В Японии открылась российско-японская Театральная олимпиада

Обновлено вчера в 23:44
Политика

Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным

На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие

Разработчик нового транспортника на замену Ан-12 определится осенью

В сентябре Минобороны РФ назовет конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет на замену советскому Ан-12.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Поиски 5-летней Зарины Авгоновой продолжаются в Нижегородской области

Обновлено в 01:43
Здоровье

Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи

В Росстате рассказали, какие заболевания являются самыми распространенными среди российской молодежи.
Обновлено в 03:34
Экономика

Составлен рейтинг регионов по доступности бензина

Обновлено вчера в 01:05
Экономика

«Тинькофф» отказался от переезда в бизнес-центр «Акватория»

Группа "Тинькофф" отказалась от переноса штаб-квартиры в бизнес-центр "Акватория" в 2022 году.
Обновлено в 04:01
Авто

В РФ вырос спрос на дизельные автомобили с пробегом

На российском рынке спрос на дизельные машины с пробегом увеличился на 7% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

В МИД РФ прокомментировали испытание США новой крылатой ракеты

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Украина и Турция разрабатывают ударный беспилотник нового поколения

Турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения и тому подобное.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка

Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет романа

Артист женился на своей возлюбленной Лорен Хэшиан после 12 лет романа.
Обновлено вчера в 08:53
Транспорт

Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект продления строящейся Коммунарской линии метро от планируемой станции "Столбово" до города Троицк с размещением электродепо, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

СМИ опубликовали видео встречи военного с местными жителями после взрыва под Северодвинcком

Издания Newsader и «Радио Свобода» опубликовали видео, предположительно снятое на встрече военного с жителями архангельского поселка Ненокса, на которой обсуждались последствия после взрыва на полигоне.
Обновлено вчера в 16:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное