Общество
Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернетаРБК 04:24
Около половины россиян (48%) заявили, что в случае исчезновения интернета их жизнь существенно изменится. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
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Происшествия
Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево
В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Анна Нетребко поделилась секретом стройной фигуры
Певица часто делится со своими поклонниками рецептами домашних блюд, которые она готовит для своей семьи.
Обновлено в 03:37
Культура
Умерла актриса и певица Барбара Перри
Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Китай призвал США продолжить переговоры с КНДР по денуклеаризации
Дипломат отметил, что Китай не оставил без внимания ракетные пуски КНДР, а также реакцию на них со стороны международного сообщества, передаёт ТАСС.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Названа причина возгорания SSJ-100
Обновлено в 04:42
Авто
Новые модели Hyundai получат спортивную внешность
Скоро будущие модели Hyundai получат более спортивный дизайн.
Обновлено в 00:49
Политика
В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Футбол
Мората ошибочно поздравил Кэйхилла с завершением карьеры
Обновлено в 04:32
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет
Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Минтранс не нашел оснований для приостановки полетов SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомапнии «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево (на высоте 2 км в лайнер ударила молния) и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 05:08
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова рассказал о планах бойца
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что спортсмен планирует провести три боя в ближайшие 11 месяцев.
Обновлено в 04:13
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области
В самолете, который сгорел в Шереметьево накануне вечером, погибли 26 жителей Мурманской области.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Победу одержала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Спорт
IBU опубликовал календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон
Международный союз биатлонистов (IBU) огласил календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон.
Обновлено в 05:13
Спорт
Шубодерова: у Тутберидзе невозможно кататься
Обновлено в 05:06
Общество
В Петербурге до конца года расселят более трех тысяч коммуналок
В Петербурге в 2019-м году планируется расселить свыше трех тысяч коммунальных квартир.
Обновлено в 04:52
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 00:07
Происшествия
Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево
В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 02:50
Религия
Туристам дали советы по поведению в арабских странах в Рамадан
Как в месяц мусульманского поста следует вести себя представителям других религий, иностранным туристам, оказавшимся в это время в арабских странах, в том числе в популярном у туристов Дубае, корреспондентам РИА Новости удалось узнать, поговорив с работниками туристической отрасли ОАЭ и религиозными деятелями.
Обновлено вчера в 21:39