Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернетаРБК 04:24

Около половины россиян (48%) заявили, что в случае исчезновения интернета их жизнь существенно изменится. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернета

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