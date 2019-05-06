Общество

Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернетаРБК 04:24

Около половины россиян (48%) заявили, что в случае исчезновения интернета их жизнь существенно изменится. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
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ВЦИОМ: почти 70% россиян пользуются интернетом каждый день

Коммерсантъ05:31

Почти 70% россиян выходят в интернет ежедневно, показал опрос

РИА Новости04:31

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета

ТАССвчера в 20:05

Почти половина россиян не представляет жизнь без интернета

Известия01:07

Почти половина россиян – 48 процентов – не представляют свою жизнь без интернета

Эхо Москвы01:45

Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернета

РБК04:24

Большинство россиян охотно участвуют в субботниках – ВЦИОМ

Заб.Ру04 мая в 09:32
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Происшествия

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Обновлено в 03:14
Происшествия

Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево

В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Анна Нетребко поделилась секретом стройной фигуры

Певица часто делится со своими поклонниками рецептами домашних блюд, которые она готовит для своей семьи.
Обновлено в 03:37
Культура

Умерла актриса и певица Барбара Перри

Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Китай призвал США продолжить переговоры с КНДР по денуклеаризации

Дипломат отметил, что Китай не оставил без внимания ракетные пуски КНДР, а также реакцию на них со стороны международного сообщества, передаёт ТАСС.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Названа причина возгорания SSJ-100

Обновлено в 04:42
Авто

Новые модели Hyundai получат спортивную внешность

Скоро будущие модели Hyundai получат более спортивный дизайн.
Обновлено в 00:49
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Политика

В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Футбол

Мората ошибочно поздравил Кэйхилла с завершением карьеры

Обновлено в 04:32
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет

Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Минтранс не нашел оснований для приостановки полетов SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомапнии «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево (на высоте 2 км в лайнер ударила молния) и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 05:08
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова рассказал о планах бойца

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что спортсмен планирует провести три боя в ближайшие 11 месяцев.
Обновлено в 04:13
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области

В самолете, который сгорел в Шереметьево накануне вечером, погибли 26 жителей Мурманской области.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Депутата Госдумы заподозрили в стрельбе из автомата возле жилых домов

Обновлено в 03:07
Происшествия

Из сгоревшего в Шереметьеве самолёта извлекли тела 41 погибшего

Обновлено в 05:32
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Победу одержала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Спорт

IBU опубликовал календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон

Международный союз биатлонистов (IBU) огласил календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала об эвакуации пассажиров

Обновлено в 04:03
Спорт

Шубодерова: у Тутберидзе невозможно кататься

Обновлено в 05:06
Общество

В Петербурге до конца года расселят более трех тысяч коммуналок

В Петербурге в 2019-м году планируется расселить свыше трех тысяч коммунальных квартир.
Обновлено в 04:52
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 00:07
Происшествия

Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево

В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 02:50
Религия

Туристам дали советы по поведению в арабских странах в Рамадан

Как в месяц мусульманского поста следует вести себя представителям других религий, иностранным туристам, оказавшимся в это время в арабских странах, в том числе в популярном у туристов Дубае, корреспондентам РИА Новости удалось узнать, поговорив с работниками туристической отрасли ОАЭ и религиозными деятелями.
Обновлено вчера в 21:39
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