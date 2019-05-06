Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернетаТАСС вчера в 20:05

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, поступившие в распоряжение ТАСС.
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