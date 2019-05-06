Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернетаТАСС вчера в 20:05
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, поступившие в распоряжение ТАСС.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Политика
Мадуро может посетить Россию для участия в ПМЭФ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро может посетить Северную столицу для участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.
Обновлено в 06:56
Политика
В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства
Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Политика
Песков ответил на вопрос об объявлении траура по жертвам SSJ-100
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о том, обсуждался ли вопрос объявления траура на федеральном уровне из-за катастрофы в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:33
Происшествия
СК назвал версии ЧП в Шереметьево
Обновлено в 03:51
Гаджеты
Сбербанк запатентовал «умный» холодильник
Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Киркоров лишился речи после смерти детей
Обновлено в 04:11
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Обновлено вчера в 17:27
Футбол
Букмекеры: «Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ с вероятностью 81%
БК «Лига Ставок» дает на победу «горожан» коэффициент 1,2. Поставить на «Лестер Сити» можно за 12,75.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Участник Казанского марафона умер во время забега
В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Общество
Останки знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне
Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.
Обновлено в 06:39
Политика
Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»
Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Теннис
Джокович продержался рекордное время на первой строчке рейтинга ATP
Сербский теннисист Новак Джокович уже 250 недель удерживает позицию на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает официальный сайт ассоциации.
Обновлено в 03:31
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Здоровье
Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени
Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.
Обновлено в 04:00
Происшествия
После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур
Обновлено вчера в 19:38
Футбол
Зидан сомневается, что «Реалу» нужно сохранить Модрича
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Последние приготовления к параду Победы завершились под Екатеринбургом
Впервые в этом году в параде Победы военнослужащие задействуют уникальную самоходно-артиллерийскую установка ИСУ-122 и американский грузовик "Studebaker", поставлявшийся в СССР по договору ленд-лиза как тягач для пушек и автомобиль, на платформе которого монтировались знаменитые системы залпового огня БМ-13 "Катюша".
Обновлено в 02:56
Футбол
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»
Обновлено в 05:45
Футбол
Ветераны футбола возложили венки к Могиле Неизвестного солдата
Обновлено в 06:10
Происшествия
На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку
На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 06:01
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
В Забайкалье проверят информацию о драке с участием полицейских
Руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки распространенной местными СМИ информации о драке с "якобы участием сотрудников полиции".
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Кино
Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму о гибели «Курска»
Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму о гибели подлодки "Курск" продюсера Люка Бессона на 27 июня, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе компании прокатчика.
Обновлено в 06:53