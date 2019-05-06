Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернетаТАСС вчера в 20:05
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, поступившие в распоряжение ТАСС.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России более 1,6 тыс. седанов S-Class
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz C-Class из-за проблем с электроникой.
Обновлено в 09:12
Энергетика
СМИ сообщили о готовности Украины возобновить транзит российской нефти
Компания «Укртранснафта» уведомила «Гомельтранснефть Дружбу» и «Транснефть» о готовности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:48
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Появились уточненные данные по катастрофе в аэропорту Шереметьево. На данный момент официально сообщается о 41 погибшем.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.
Обновлено в 09:42
Политика
Турция выступила против попыток разжечь споры вокруг покупки С-400
Анкара не приемлет попыток оспорить приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Обновлено в 09:49
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Порошенко повысил зарплату военным в Донбассе
Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о повышении зарплаты военнослужащим в Донбассе на $190, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:12
Кино
Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Наука
В Тибетской пещере обнаружены останки денисовца
Руководитель группы ученых Жан-Жак Ублин заявляет, что следы древнего типа людей, останки которого были обнаружены ранее только в Денисовой пещере в Алтайском крае, можно вычленить из геномов современных жителей Азии и Австралии.
Обновлено 03 мая в 20:46
Происшествия
Специалисты назвали приоритетную версию крушения SSJ-100 в Шереметьево
Анализ вышеуказанных показателей привел специалистов к выводу, что предварительной версией на данный момент является ошибка пилота.
Обновлено в 09:33
Здоровье
«Росконтроль» составил рейтинг соответствия ГОСТ простокваши
Специалисты "Росконтроля" составили рейтинг простокваши, которой торгуют магазины в России.
Обновлено в 09:24
Экономика
Доход губернатора ЯНАО за 2018 год составил почти 65 млн рублей
В собственности губернатора есть земельный участок площадью в 500 кв. м и легковой автомобиль, в пользовании - квартира площадью 72,5 кв. м. Согласно сведениям о доходах за 2017 год, опубликованным на сайте правительства ЯНАО, Д. Артюхов в позапрошлом году заработал 25,4 млн рублей, супруга - 4,3 млн рублей.
Обновлено в 10:14
Игры
В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok
Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.
Обновлено в 10:02
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Происшествия
Москвич из-за сорвавшегося свидания убил кошку и послал фото девушке
Москвич из-за сорвавшегося свидания выкинул свою кошку из окна восьмого этажа, а затем отправил фото мертвого животного девушке, с которой должен был встретиться, сообщается на сайте ГУМВД по столице.
Обновлено в 08:43
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в Железноводске возросло до 17
Число пострадавших в результате пожара в девятиэтажке Железноводска возросло до 17 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Ставропольского края.
Обновлено в 08:46
Футбол
Букмекеры: «Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ с вероятностью 81%
БК «Лига Ставок» дает на победу «горожан» коэффициент 1,2. Поставить на «Лестер Сити» можно за 12,75.
Обновлено в 05:16