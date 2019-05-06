Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернетаТАСС вчера в 20:05

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, поступившие в распоряжение ТАСС.
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Почти половина россиян – 48 процентов – не представляют свою жизнь без интернета

Эхо Москвы01:45

Почти 70% россиян выходят в интернет ежедневно, показал опрос

РИА Новости04:31

Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернета

РБК04:24

Почти половина россиян не представляет жизнь без интернета

Известия01:07

ВЦИОМ: почти 70% россиян пользуются интернетом каждый день

Коммерсантъ05:31

Около половины россиян не могут жить без интернета

РЕН ТВвчера в 20:57

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета

ТАССвчера в 20:05
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Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

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Mercedes-Benz отзывает в России более 1,6 тыс. седанов S-Class

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Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

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Энергетика

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Происшествия

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Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
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Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

СК считает предварительной версией катастрофы SSJ-100 попадание молнии

Обновлено в 08:44
Происшествия

Врачи Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:54
Политика

Турция выступила против попыток разжечь споры вокруг покупки С-400

Анкара не приемлет попыток оспорить приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Обновлено в 09:49
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Порошенко повысил зарплату военным в Донбассе

Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о повышении зарплаты военнослужащим в Донбассе на $190, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:12
Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Наука

В Тибетской пещере обнаружены останки денисовца

Руководитель группы ученых Жан-Жак Ублин заявляет, что следы древнего типа людей, останки которого были обнаружены ранее только в Денисовой пещере в Алтайском крае, можно вычленить из геномов современных жителей Азии и Австралии.
Обновлено 03 мая в 20:46
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 09:31
Происшествия

Специалисты назвали приоритетную версию крушения SSJ-100 в Шереметьево

Анализ вышеуказанных показателей привел специалистов к выводу, что предварительной версией на данный момент является ошибка пилота.
Обновлено в 09:33
Здоровье

«Росконтроль» составил рейтинг соответствия ГОСТ простокваши

Специалисты "Росконтроля" составили рейтинг простокваши, которой торгуют магазины в России.
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Кино

Фильм «Курск» получил прокатное удостоверение Министерства культуры

Обновлено в 09:02
Экономика

Доход губернатора ЯНАО за 2018 год составил почти 65 млн рублей

В собственности губернатора есть земельный участок площадью в 500 кв. м и легковой автомобиль, в пользовании - квартира площадью 72,5 кв. м. Согласно сведениям о доходах за 2017 год, опубликованным на сайте правительства ЯНАО, Д. Артюхов в позапрошлом году заработал 25,4 млн рублей, супруга - 4,3 млн рублей.
Обновлено в 10:14
Игры

В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok

Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.
Обновлено в 10:02
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

Москвич из-за сорвавшегося свидания убил кошку и послал фото девушке

Москвич из-за сорвавшегося свидания выкинул свою кошку из окна восьмого этажа, а затем отправил фото мертвого животного девушке, с которой должен был встретиться, сообщается на сайте ГУМВД по столице.
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Экономика

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в Железноводске возросло до 17

Число пострадавших в результате пожара в девятиэтажке Железноводска возросло до 17 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Ставропольского края.
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Футбол

Букмекеры: «Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ с вероятностью 81%

БК «Лига Ставок» дает на победу «горожан» коэффициент 1,2. Поставить на «Лестер Сити» можно за 12,75.
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