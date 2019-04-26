Общество
Половина россиян затруднилась назвать смысл ПасхиLenta.ru вчера в 23:57
Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие празднуют воскресение Христа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ. Еще 32 процента опрошенных затруднились ответить на вопрос о смысле празднования.
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Отношения России и Украины при Зеленском будут враждебными — опрос EADaily
Евразия Dailyвчера в 02:59
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Политика
Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа
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Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину
Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка
Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.
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Хоккей
Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»
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Армия и оружие
Посол США Хантсман пригрозил РФ авианосцами в Средиземном море
Обновлено 23 апреля в 22:45
Кино
Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»
Стало известно, сколько денег заработали актеры, которые исполнили главные роли в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
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Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
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Кино
Дэниел Крэйг снова сыграет в фильме про Джеймса Бонда
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Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Спорт
В России фигурист выполнил рекордный прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке совершил пятерной тулуп, который никто не делал за всю историю фигурного катания.
Обновлено вчера в 12:39
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Политика
Небензя назвал цель указа о гражданстве для жителей Донбасса
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в четыре раза
Кандидата от КПРФ Валентина Коновалова избрали на пост главы региона во втором туре.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие
Порошенко обязал предусмотреть 5% ВВП на оборону в 2020-2022 годах
Решение СНБО обязывает Министерство финансов "предусмотреть в бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение нацбезопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема внутреннего валового продукта (ВВП) для сектора безопасности и обороны Украины с учетом прогнозного индекса инфляции на соответствующий год согласно приложениям".
Обновлено вчера в 11:14
Общество
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Зеленский улетел на два дня в Турцию
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что улетел на два дня в Турцию.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Джонни Деппа оказалась русской танцовщицей
Пара планировала свадьбу, но разошлась в связи со слухами об изменах В 1994 году у Деппа появилась новая пассия – британская супермодель Кейт Мосс, однако отношения с ней тоже не закончились свадьбой.
Обновлено вчера в 13:25
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В Венесуэле погиб генерал нацгвардии при крушении вертолета
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Зампостпреда России при ООН назвал Порошенко «уткой без ног»
"Теоретически - может (пойти на такие решения), практически все ветви власти на Украине понимают, что это уже даже не "хромая утка" (в США неформальное прозвище президента, который вскоре покинет пост – ред.), а утка без ног.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено вчера в 09:43
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«Сан-Хосе» подписал контракт новичка с Данилом Юртайкиным
«Сан-Хосе Шаркс» заключил контракт новичка с 21-летним российским нападающим Данилом Юртайкиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба НХЛ.
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Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам войны в 10 тысяч рублей
Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 000 рублей участникам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
В отсутствие супругов принц Гарри и Кейт Миддлтон вышли в свет вместе
Принц Гарри вынужден посещать различные мероприятия в одиночку, а 25 апреля, в отсутствие брата Уильяма, он сопроводил на торжественную службу Кейт Миддлтон.
Обновлено вчера в 11:18
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
Уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд
Обновлено в 01:35
Политика
Советник Зеленского назвал действия Рады «ударом под дых»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее участник первого тура президентских выборов на Украине, экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко раскритиковал закон, назвав его вредным для страны.
Обновлено в 01:19