Общество

Половина россиян затруднилась назвать смысл ПасхиLenta.ru вчера в 23:57

Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие празднуют воскресение Христа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ. Еще 32 процента опрошенных затруднились ответить на вопрос о смысле празднования.
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Половина россиян не смогла рассказать о смысле Пасхи

Известия02:08

Отношения России и Украины при Зеленском будут враждебными — опрос EADaily

Евразия Dailyвчера в 02:59

Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи

Lenta.ruвчера в 23:57

Половина опрошенных россиян не знает, что отмечают на Пасху

Телеканал 360°вчера в 22:10

Половина россиян не знает, что христиане празднуют на Пасху

Газета.Ruвчера в 20:54

Почти треть россиян не знают дату наступления Пасхи, показал опрос

РИА Новостивчера в 20:44

Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие празднуют Воскресение Христа

Эхо Москвы01:30
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Политика

Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа

Обновлено в 01:43
Политика

Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину

Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка

Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.
Обновлено в 01:41
Происшествия

В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте

Обновлено в 02:11
Хоккей

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»

Обновлено в 00:40
Армия и оружие

Посол США Хантсман пригрозил РФ авианосцами в Средиземном море

Обновлено 23 апреля в 22:45
Кино

Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»

Стало известно, сколько денег заработали актеры, которые исполнили главные роли в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Кино

Дэниел Крэйг снова сыграет в фильме про Джеймса Бонда

Обновлено вчера в 15:17
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Спорт

В России фигурист выполнил рекордный прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке совершил пятерной тулуп, который никто не делал за всю историю фигурного катания.
Обновлено вчера в 12:39
Недвижимость

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Политика

Небензя назвал цель указа о гражданстве для жителей Донбасса

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в четыре раза

Кандидата от КПРФ Валентина Коновалова избрали на пост главы региона во втором туре.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие

Порошенко обязал предусмотреть 5% ВВП на оборону в 2020-2022 годах

Решение СНБО обязывает Министерство финансов "предусмотреть в бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение нацбезопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема внутреннего валового продукта (ВВП) для сектора безопасности и обороны Украины с учетом прогнозного индекса инфляции на соответствующий год согласно приложениям".
Обновлено вчера в 11:14
Общество

«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»

Обновлено вчера в 14:20
Политика

Зеленский улетел на два дня в Турцию

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что улетел на два дня в Турцию.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Новая возлюбленная Джонни Деппа оказалась русской танцовщицей

Пара планировала свадьбу, но разошлась в связи со слухами об изменах В 1994 году у Деппа появилась новая пассия – британская супермодель Кейт Мосс, однако отношения с ней тоже не закончились свадьбой.
Обновлено вчера в 13:25
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

В Венесуэле погиб генерал нацгвардии при крушении вертолета

Обновлено вчера в 22:44
Политика

Зампостпреда России при ООН назвал Порошенко «уткой без ног»

"Теоретически - может (пойти на такие решения), практически все ветви власти на Украине понимают, что это уже даже не "хромая утка" (в США неформальное прозвище президента, который вскоре покинет пост – ред.), а утка без ног.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной

В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено вчера в 09:43
Хоккей

«Сан-Хосе» подписал контракт новичка с Данилом Юртайкиным

«Сан-Хосе Шаркс» заключил контракт новичка с 21-летним российским нападающим Данилом Юртайкиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба НХЛ.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам войны в 10 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 000 рублей участникам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес

В отсутствие супругов принц Гарри и Кейт Миддлтон вышли в свет вместе

Принц Гарри вынужден посещать различные мероприятия в одиночку, а 25 апреля, в отсутствие брата Уильяма, он сопроводил на торжественную службу Кейт Миддлтон.
Обновлено вчера в 11:18
Энергетика

Украина остановила транзит российской нефти

Обновлено вчера в 17:50
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

Уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд

Обновлено в 01:35
Политика

Советник Зеленского назвал действия Рады «ударом под дых»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участник первого тура президентских выборов на Украине, экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко раскритиковал закон, назвав его вредным для страны.
Обновлено в 01:19
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