Общество

Половина россиян не смогла назвать смысл ПасхиНаш Брянск.Ru 03:01

Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие празднуют Воскресение Христа

Эхо Москвы01:30

Почти треть россиян не знают дату наступления Пасхи, показал опрос

РИА Новостивчера в 20:44

Половина опрошенных россиян не знает, что отмечают на Пасху

Телеканал 360°вчера в 22:10

Половина россиян не знает, что христиане празднуют на Пасху

Газета.Ruвчера в 20:54

Опрос: Половина россиян не знает, в чем смысл Пасхи

Росбалтвчера в 20:31

ВЦИОМ: Только 50% россиян знают, что на Пасху празднуют воскресение Христа

РЕН ТВвчера в 20:19

Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи

Lenta.ruвчера в 23:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Кино

В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая

Обновлено в 04:22
Политика

Зеленский на два дня улетел в Турцию

Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело», — написал он в Facebook. Как отметил Зеленский, он вернётся на Украину через два дня.
Обновлено в 01:56
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 08:01
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Гаджеты

Apple отзывает свои адаптеры из-за риска удара током

Компания Apple объявила в четверг об отзыве произведенных ею адаптеров, которые предназначаются для сетевых розеток, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Петербурге автобус с китайскими туристами столкнулся с маршруткой

Обновлено в 04:33
Путешествия

Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду

Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд

Обновлено в 01:35
Политика

Трамп заявил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США

Минюст США заинтересовала информация о возможных связях между Украиной и предвыборным штабом Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:55
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Происшествия

В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук довела до слез Валерия Блюменкранца

Звезда «Дома-2» 24-летняя Ирина Пинчук дважды пыталась обрести счастье и построить любовь на проекте, возвращаясь туда после перерыва.
Обновлено в 03:50
Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Космос

Галактики движутся намного быстрее, чем считалось ранее

Космический телескоп Hubble, любимое детище NASA, получил данные, подтверждающие, что Вселенная расширяется примерно на 9% быстрее, чем считалось раньше.
Обновлено вчера в 12:33
Общество

По закону «день за полтора» на свободу вышло более 10 тыс. человек

Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).
Обновлено в 04:25
Происшествия

У космодрома Восточный произошел пожар

Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Политика

Ким Чен Ын подарил Путину боевой меч

Лидер Северной Кореи привез в Россию боевой меч, который, как он отметил, является символом души Ким Чен Ына и народа КНДР.
Обновлено вчера в 13:13
Политика

Команда Зеленского обвинила Верховную Раду в подготовке госпереворота

Советник победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что внесенный в Верховную Раду законопроект о президенте практически упраздняет полномочия главы государства.
Обновлено в 03:38
Политика

Бывший мэр Челябинска Тефтелев уволен из правительства области

Евгений Тефтелев в декабре 2014 года стал сити-менеджером Челябинска, а летом 2015-го гордума избрала его мэром.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Вылетевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в Красноярск

Известно, что вылет рейса был задержан на 40 минут, а через полчаса после взлета пассажирам сообщили о возвращении в Красноярск.
Обновлено в 04:22
Экономика

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Общество

Почти половина россиян планирует печь куличи и красить яйца к Пасхе

Чуть менее половины россиян (48%) приготовят к Пасхе куличи, творожную пасху и покрасят яйца, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:23
Общество

Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира

Двумя самыми счастливыми странами мира стали Парагвай и Панама — они получили индекс «позитивного опыта» в 85 пунктов.
Обновлено в 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное