Половина россиян затруднилась назвать смысл ПасхиLenta.ru вчера в 23:57

Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ. Еще 32 процента опрошенных затруднились ответить на вопрос о смысле празднования.

Экономика ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк» Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.

Шоу-бизнес Адвокат Аршавина: «Андрей скучает по дочке, но боится провокаций» Футболист не видел Есению около трех месяцев. Андрей Аршавин разводится с женой Алисой через суд и ждет, когда процесс закончится.

Хоккей Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.

Происшествия В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте Тело третьего горняка достали на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района самопровозглашенной ЛНР.

Политика «Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне "Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.

Политика Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.

Политика Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Политика Савченко сравнила тюрьмы России и Украины Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".

Происшествия Врач-нарколог с пациентом делали «закладки» наркотиков в Барнауле Вскоре мужчина вместе со своей возлюбленной, чтобы рассчитаться с кредитом, стал развозить по городу закладки с наркотиками, при этом девушка по-прежнему продолжала лечить наркозависимых.

Музыка Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.

Энергетика «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» Компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на ненадлежащее качество сырья.

Политика В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.

Происшествия В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Политика Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.

Происшествия В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Ирина Сенотова Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "5 канал".

Экономика «Распадская» в 1 квартале нарастила добычу угля на 30% В 1 квартале 2019 года суммарная добыча по всем предприятиям "Распадской" составила 3,9 млн тонн рядового угля (-11% к/к и +30% г/г).

Авто Новый пикап Changan Kaicene F70 рассекречен экспертами Новый китайский пикап получит два варианта моторов 1,9 и 2,5 литра, однако их мощность пока остается неизвестной.

Политика Команда Зеленского обвинила Верховную Раду в подготовке госпереворота Советник победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что внесенный в Верховную Раду законопроект о президенте практически упраздняет полномочия главы государства.

Происшествия Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Музыка После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.