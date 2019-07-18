Экономика

Половина россиян зарабатывают менее 35 тысяч рублей в месяцLentaChel.ru вчера в 23:07

Половина россиян живут на зарплату менее 35 тысяч рублей. Такие данные обнародовал Росстат. При этом зарплаты 10% самых высокооплачиваемых работников в 13 раз превышают самые низкие зарплаты, которые получают люди в нашей стране.
Читать в источнике
Обсудить590

Подробнее о событии

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысяч рублей, это следует из результатов исследования Росстата

Эхо Москвы01:02

Половина россиян зарабатывают менее ₽35 тыс в месяц

РБКвчера в 08:07

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 11:57

Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 12:12

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 10:12

Половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей

News.ruвчера в 09:06

Росстат выяснил, что половина россиян получают зарплату ниже 35 тыс. рублей

ТАССвчера в 12:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:18, Ашберн
Происшествия

В Петербурге под кустами нашли завернутый в простыню труп женщины

В Петербурге под кустами близ дома 13/3 по Меньшиковскому проспекту в 9 часов утра 18 июля прохожие нашли завернутый в простыню труп женщины.
Обновлено в 03:26
Экономика

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика

СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Футбол

Представлен геймплейный трейлер FIFA 20

Компания EA Sports опубликовала новый геймлейный трейлер известного всему миру футбольного симулятора FIFA 2020.
Обновлено в 05:38
Политика

МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии

В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Происшествия

На чиновницу Новороссийска завели дело о нападении на журналистку

Как сообщается на официальном сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю, в отношении 45-летней сотрудницы Новороссийской администрации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ.
Обновлено в 06:00
Политика

Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада

Обновлено в 04:44
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Религия

В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту

На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице

Трехлетняя девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в Китае

Прошедшие в Черном море военные украинско-американские учения Sea Breeze удивили китайские СМИ.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".
Обновлено в 04:53
Общество

Покрас Лампас восстановит залитую гудроном работу в Екатеринбурге

Обновлено в 04:32
Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии

«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Парень на летних лыжах насмерть сбил женщину в парке в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после наезда на нее на летних лыжах.
Обновлено в 05:42
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено вчера в 01:06
Недвижимость

В России появится программа ипотеки для частных домов

АО "ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 04:34
Гаджеты

Xiaomi представит игровой смартфон Black Shark 2 Pro

Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Доковый этап ремонта подлодки «Новороссийск» завершен

Доковый этап ремонта подлодки "Новороссийск" завершен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроении.
Обновлено в 04:59
Экономика

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Обновлено вчера в 14:16
Общество

Первый Международный день шахмат пройдет на ВДНХ 21 июля

Первый Международный день шахмат, приуроченный к 80-летнему юбилею Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), пройдет в столице 21 июля.
Обновлено в 03:27
Общество

Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России

Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России, сообщил в пятницу президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.
Обновлено в 05:03
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»

Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Космос

Огромный НЛО засекли возле Солнца

Уфологи разглядели огромную летающую тарелку рядом с Солнцем.
Обновлено в 00:41
Политика

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Гаджеты

Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android

В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Экономика

Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице

Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27
Происшествия

На Урале внучка отсудила у ветерана квартиру, подаренную Путиным

Обновлено в 01:44
Футбол

Зидан определился с линией атаки «Реала»

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.
Обновлено в 05:57
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Обновлено вчера в 12:27
ещё по теме
Главное