Экономика
Половина россиян зарабатывают менее 35 тысяч рублей в месяцLentaChel.ru вчера в 23:07
Половина россиян живут на зарплату менее 35 тысяч рублей. Такие данные обнародовал Росстат. При этом зарплаты 10% самых высокооплачиваемых работников в 13 раз превышают самые низкие зарплаты, которые получают люди в нашей стране.
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Происшествия
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после наезда на нее на летних лыжах.
Обновлено в 05:42
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Обновлено вчера в 01:06
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Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России, сообщил в пятницу президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.
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Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.
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Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Обновлено вчера в 12:27