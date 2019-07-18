Экономика
Росстат выяснил, что зарплата половины россиян менее 35 тысяч рублейСвободная Пресса 00:52
Российские статистики сообщили о том, что заработная плата половины россиян меньше 35 000 рублей. Согласно полученным данным, средняя зарплата по стране составляет 47 657 рублей.
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Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Производитель снизит цену БТР на платформе «Бумеранг» в три раза
По словам гендиректора компании, стоимость перспективного бронетранспортера "Бумеранг" будет снижена, как минимум, в три раза за счет замены комплектующих.
Обновлено в 08:30
Технологии
Казахстан «защитил» граждан, перехватывая HTTPS-трафик
Правительство Казахстана решило перехватывать весь зашифрованный HTTPS-трафик на территории страны.
Обновлено в 03:52
Здоровье
Врач рассказала, что станет с организмом после отказа от сахара
Президент Невадской академии питания и диетологии доктор Саманта Куган объяснила, что отказ от употребления сладостей сначала может вызвать симптомы абстиненции (как, например, при алкогольной зависимости).
Обновлено в 09:28
Наука
Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток
Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.
Обновлено в 02:27
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17
Политика
Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.
Обновлено в 09:17
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Суд оставил под стражей обвиняемую в вымогательстве экс-жену Цеповяза
Ростовский областной суд оставил под стражей Наталью Стришнюю, бывшую жену осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:37
Гаджеты
Honor подтвердила разрешение камеры Honor 9X Pro
Напомним, в основной камере Honor 9X Pro установлены датчики изображения разрешением 48, 8 и 2 Мп, а выдвижная фронтальная камера у этого смартфона имеет разрешение 16 Мп.
Обновлено вчера в 23:39
Культура
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Гаджеты
Ультрабюджетный смартфон Xiaomi Qin 2 получил вытянутый экран
Компания Xiaomi дала старт краудфандинговой кампании по сбору средств на смартфон Qin 2, который оценен всего в 73 доллара.
Обновлено в 08:07
Технологии
Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
Кино
Джон Коннор возвращается в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы»
Совсем недавно на знаменитом фестивале «Comic-con» (16+) известный продюсер и режиссер объявил, что в новой картине «Терминатор: Темные судьбы» (16+), премьера которого планируется на 31 октября 2019 года, снимется Эдвард Ферлонг в роли Джона Коннора.
Обновлено в 06:31
Здоровье
На этой неделе в Рязани родились три пары двойняшек
Обновлено в 08:44
Политика
Путин пообещал Mercedes мальчику из Тулуна
Обновлено в 06:06
Общество
Крыши домов в Петербурге закроют для туристов
Обновлено в 05:21
Политика
Советник Зеленского уверен в «способности» гаранта «зачистить» Донбасс
Команда новоизбранного президента бывшей Украины уверяет всех в способности Владимира Зеленского принять «крайнее решение» для военного порабощения Донбасса.
Обновлено в 06:55
Авто
Названы самые аварийные марки грузовиков
Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
Музыка
Пугачева устроила овации Maruv на концерте в Юрмале
Супруги приехали в Юрмалу, где вместе с остальными зрителями посмотрели выступления артистов.
Обновлено в 09:49
Политика
Украинский суд отказался освободить Вышинского
Подольский суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:07
Хоккей
«Еще пожалеет»: Панарину пригрозили за критику России
Олимпийский чемпион Александр Кожевников посчитал, что из-за подписания головокружительного контракта Панарина "понесло не туда".
Обновлено в 10:03
Общество
Массовая гибель пчел затронула 20 регионов России
В начале июля Минсельхоз РФ выявило массовую гибель пчел в ряде регионов и направило соответствующие рекомендации, как предотвратить это явление.
Обновлено в 08:03
Политика
В Росгвардии началась замена военных на сотрудников ФСБ
По данным издания, отправлены в отставку и уволены с военной службы заместители директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, и генерал-лейтенант Валерий Дугинов, директор департамента строительства службы.
Обновлено в 09:49
Общество
Greenpeace через FaceApp состарил Петербург, Байкал и ледники Арктики
Специалисты российского отделения Greanpeace воспользовались приложением FaceApp, чтобы показать, как будут выглядеть через несколько лет Петербург, Байкал и ледники Арктики.
Обновлено в 10:11