Российские статистики сообщили о том, что заработная плата половины россиян меньше 35 000 рублей. Согласно полученным данным, средняя зарплата по стране составляет 47 657 рублей.

Росстат выяснил, что зарплата половины россиян менее 35 тысяч рублей

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