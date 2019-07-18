Экономика

Росстат выяснил, что зарплата половины россиян менее 35 тысяч рублейСвободная Пресса 00:52

Российские статистики сообщили о том, что заработная плата половины россиян меньше 35 000 рублей. Согласно полученным данным, средняя зарплата по стране составляет 47 657 рублей.
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Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей

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