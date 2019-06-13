Экономика
Половина россиян покупала товары только по акциямГазета.Ru вчера в 10:50
Половина населения России (50,6%) покупала товары только по скидкам в 2018 году, сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".Коммерсантъ12 июня в 18:02
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Экономика
В МИД РФ сообщили о росте поставок товаров из Грузии
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Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
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В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
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Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
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Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
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Пассажирский автобус перевернулся недалеко от города Анива в Сахалинской области, передает телеканал АСВТ.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено вчера в 23:31
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Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено вчера в 04:58
Политика
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Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова
Обновлено вчера в 08:07
Общество
Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
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«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба
Обновлено вчера в 17:20
Гаджеты
Motorola выпустит новый смартфон One Action
Обновлено вчера в 08:06
Общество
Власти Карелии могут понизить охранный статус урочища Сандармох
Сегодня "Коммерсант" сообщил, что власти Карелии отправили в Министерство культуры РФ заявление о необходимости изменения статуса урочища Сандармох с "памятника истории" на "достопримечательное место".
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Общество
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О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Религия
Патриарх Кирилл нашел скрытый смысл в акциях за сквер в Екатеринбурге
Глава РПЦ патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) заявил, что конфликт из-за строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге — организованная политическая акция.
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Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Синоптики предупредили о грозе и пожароопасности в Московском регионе
Гроза и высокая пожароопасность ожидаются в Московском регионе 14 июня. Об этом говоритcя на cайте Гидрометцентра.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено вчера в 04:40
Армия и оружие
Военный спецназ Британии предложили подготовить к конфликту с Россией
Руководитель армейских спецподразделений Британии подготовил секретную концепцию, которую должен будет рассмотреть британский кабмин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Обновлено вчера в 20:25