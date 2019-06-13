Экономика
Половина россиян покупала товары только по акциямГазета.Ru 10:50
Половина населения России (50,6%) покупала товары только по скидкам в 2018 году, сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:02
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Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
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Театры
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Сообщается, что данный вид мероприятия будет проведен актерами из Gajes (Нидерланды).
Обновлено вчера в 18:03
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Саакашвили возглавил список «Движения новых сил» на выборах в Раду
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 11:17
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В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
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Общество
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Космос
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Обновлено в 09:10
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).
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Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
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Экономика
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Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
Обновлено в 11:41
Наука
В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения
В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
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В Сети появилось фото юного Максима Галкина с отцом
На просторах Сети оказалось фото, где еще юный Максим Галкин позирует в компании своего отца.
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Политика
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Происшествия
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В Кремле знают о жалобах на жесткость силовиков во время несанкционированной акции в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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