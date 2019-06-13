Половина россиян покупала товары только по акциямГазета.Ru 10:50

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".

с чего всё началось

Половина населения России (50,6%) покупала товары только по скидкам в 2018 году, сообщает "Коммерсантъ".

Половина россиян покупала товары только по акциям

Шоу-бизнес Рудковская: я не стесняюсь своего возраста Телеведущая Яна Рудковская опубликовала видео в купальнике и поделилась мыслями о своем возрасте, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Известный ведущий MTV впал в кому Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Футбол Футболист Лёвен, имеющий российское гражданство, перешёл в «Герту» Как сообщается на официальном сайте берлинского клуба, бывший полузащитник «Нюрнберга» Лёвен оформил переход в «Герту».

Шоу-бизнес Богомолов рассказал Собчак об отношении к соцсетям и личной жизни Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.

Общество Власти Карелии решили изменить охранный статус урочища Сандармох Управление по охране объектов культурного наследия Карелии предложило федеральному Минкультуры уточнить охранный статус урочища Сандармох, где в годы Большого террора была расстреляно и захоронено почти 10 тысяч человек.

Экономика Голикова предложила новый вид социального страхования Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.

Экономика Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.

Происшествия В Оманском заливе атакованы два танкера 6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.

Хоккей Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.

Футбол Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.

Финансы ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.

Происшествия Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Происшествия Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.

Общество Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины» о детях-аутистах Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в программе о детях-аутистах предложила обсудить, "откуда берутся кретины".

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Авто Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.

Общество В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.

Политика США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе "Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.

Технологии «Вымпелком» зафиксировал проблемы с доступом абонентов к сервисам Mail.ru Group Компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") зафиксировала снижение скорости подключения своих абонентов к сервисам Mail.ru Group: "ВКонтакте", "Одноклассникам", "Юле", Delivery Club и другим.

Общество Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике Пробная запись программы, которая вышла на радио уже после смерти Фриды Кало, в 1955 году, сделана была примерно годом ранее, сообщает сайт правительства Мексики.

Общество Роскомнадзор изучит контент TikTok на предмет признаков порнографии Роскомнадзор в течение месяца проанализирует контент сервиса TikTok на предмет признаков детской порнографии и наличия другой запрещенной в России информации.