Экономика
Половина россиян покупала товары только по акциямГазета.Ru 10:50
Половина населения России (50,6%) покупала товары только по скидкам в 2018 году, сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:02
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Шоу-бизнес
Рудковская: я не стесняюсь своего возраста
Телеведущая Яна Рудковская опубликовала видео в купальнике и поделилась мыслями о своем возрасте, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:26
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Футбол
Футболист Лёвен, имеющий российское гражданство, перешёл в «Герту»
Как сообщается на официальном сайте берлинского клуба, бывший полузащитник «Нюрнберга» Лёвен оформил переход в «Герту».
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
Богомолов рассказал Собчак об отношении к соцсетям и личной жизни
Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено в 13:23
Общество
Власти Карелии решили изменить охранный статус урочища Сандармох
Управление по охране объектов культурного наследия Карелии предложило федеральному Минкультуры уточнить охранный статус урочища Сандармох, где в годы Большого террора была расстреляно и захоронено почти 10 тысяч человек.
Обновлено в 08:54
Экономика
Голикова предложила новый вид социального страхования
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий
России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Хоккей
Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:33
Футбол
Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях
В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Общество
Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины» о детях-аутистах
Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в программе о детях-аутистах предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
Обновлено в 14:46
Авто
Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e
Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
Обновлено в 06:30
Общество
В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян
В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Технологии
«Вымпелком» зафиксировал проблемы с доступом абонентов к сервисам Mail.ru Group
Компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") зафиксировала снижение скорости подключения своих абонентов к сервисам Mail.ru Group: "ВКонтакте", "Одноклассникам", "Юле", Delivery Club и другим.
Обновлено в 14:57
Общество
Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике
Пробная запись программы, которая вышла на радио уже после смерти Фриды Кало, в 1955 году, сделана была примерно годом ранее, сообщает сайт правительства Мексики.
Обновлено в 11:30
Общество
Роскомнадзор изучит контент TikTok на предмет признаков порнографии
Роскомнадзор в течение месяца проанализирует контент сервиса TikTok на предмет признаков детской порнографии и наличия другой запрещенной в России информации.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.
Обновлено в 07:52