Экономика

Половина россиян покупала товары только по акциямГазета.Ru 10:50

Половина населения России (50,6%) покупала товары только по скидкам в 2018 году, сообщает "Коммерсантъ".
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Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".
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