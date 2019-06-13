Экономика

Половина россиян покупала товары только по акциямГазета.Ru 10:50

Половина населения России (50,6%) покупала товары только по скидкам в 2018 году, сообщает "Коммерсантъ".
Читать в источнике
с чего всё началось

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:02

Подробнее о событии

«Ъ»: половина россиян в 2018 году покупала товары только со скидкой

ТАСС05:09

Больше половины россиян покупают товары исключительно по промоакциям

Эхо Москвы04:30

Более половины россиян начали закупаться только по акциям

Lenta.ruвчера в 20:44

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Ведомости03:39

Доля покупающих по скидкам россиян превысила 50%

Интерфакс00:05

Доля покупающих товары только по скидкам россиян превысила 50%

РБК04:27

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Коммерсантъвчера в 18:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Происшествия

Мошенник обманул семью Алибасова на 800 тысяч, вернув не того кота

Обновлено в 06:54
Политика

Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:40
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Футбол

Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»

Обновлено в 14:59
Культура

Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.
Обновлено в 15:35
Политика

Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России

Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
Обновлено в 17:42
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Космос

Montblanc обновил коллекцию StarWalker в честь юбилея высадки на Луну

Обновлено в 05:17
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Москве «заминировали» четыре станции метро

Обновлено в 15:11
Экономика

Голикова предложила новый вид социального страхования

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Пожар в Измайловском кремле потушен

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Гаджеты

Xiaomi представила самый «умный» дверной замок Mijia Smart Door Lock

Дверной замок Mijia Smart Door Lock получил датчик NFC и несколько других способов защиты.
Обновлено в 16:31
Экономика

В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог

Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Обновлено в 05:15
Гаджеты

Бренд Realme дебютировал в России с тремя новыми смартфонами

Обновлено в 15:54
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Политика

Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив

Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Политика

Польский суд вынес приговоры по делу о гибели лайнера Качиньского

Обновлено в 15:11
Футбол

УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией

Обновлено в 16:07
Гаджеты

Флагман Honor 20 станет доступен для покупки в России

Флагман компании станет доступен для покупки, несмотря на наличие определенных санкций.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке

Обновлено в 03:20
Политика

Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев

Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной украинскими властями водной блокады Крыма, написал экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице в "ВКонтакте".
Обновлено в 19:25
Экономика

Сингапур и Британия собираются усилить борьбу с киберпреступностью на финансовых рынках

Финансовые власти Сингапура и Великобритании договариваются об усилении мер борьбы с киберпреступностью на финансовых рынках, говорится в сообщении Банка Англии и британского регулятора по финансовым рынкам FCA.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли четыре удара по боевикам в Идлибе

Обновлено в 07:11
Политика

Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Политика

В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»

Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.
Обновлено в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное