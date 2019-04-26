Общество

Половина россиян не знает, что христиане празднуют на ПасхуГазета.Ru вчера в 20:54

4% респондентов заявили, что Пасха является праздником поминания усопших, а еще 3% считают, что так христиане отмечают окончание поста. 32% участвовавших в опросе признались, что им неизвестно, что верующие празднуют на Пасху.
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Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи

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Половина россиян не знает, что христиане празднуют на Пасху

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ВЦИОМ: Только 50% россиян знают, что на Пасху празднуют воскресение Христа

РЕН ТВвчера в 20:19

Почти треть россиян не знают дату наступления Пасхи, показал опрос

РИА Новостивчера в 20:44
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