Общество
Половина россиян не знает, что христиане празднуют на ПасхуГазета.Ru вчера в 20:54
4% респондентов заявили, что Пасха является праздником поминания усопших, а еще 3% считают, что так христиане отмечают окончание поста. 32% участвовавших в опросе признались, что им неизвестно, что верующие празднуют на Пасху.
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Авто
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Политика
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Политика
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