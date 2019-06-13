Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедностиКоммерсантъ 13:08

Около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, это общая проблема регионов страны.

Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности

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