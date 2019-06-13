Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедностиLenta.ru 08:53
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе круглого стола о дополнительных мерах по повышению доходов столичных семей, сообщает «Интерфакс».
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Общество
Куклачев пообещал подарить кота Алибасову
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Происшествия
В Москве горит Измайловский кремль
На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет в отставку в конце июня
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня покинет свой пост.
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Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Культура
В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин
Заслуженный художник РФ скончался 12 июня на 59-м году жизни после продолжительной болезни В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни умер заслуженный художник РФ, скульптор Александр Пальмин.
Обновлено в 16:12
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
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Политика
В МВД Великобритании подписали запрос США на экстрадицию Ассанжа
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Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 13:32
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Собянин открыл специализированный центр занятости «Моя карьера»
Мэр Москвы Сергей открыл в здании бизнес-центра "Радонежский" на ул. Сергия Радонежского, д.1, стр. 1 (м. Площадь Ильича, м. Римская) специализированный центр занятости "Моя карьера".
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Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»
Обновлено в 14:59
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов
Обновлено в 02:40
Наука
Состав нефти исследовали с помощью растворения в воде
Исследователи из МФТИ, Сколтеха, ОИВТ РАН и МГУ предложили новый подход к исследованию состава нефти.
Обновлено 11 июня в 06:31
Кино
Борис Хлебников представил на «Кинотавре» сериал «Шторм»
Обновлено в 06:35
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Футбол
CAS зарегистрировал срочную апелляцию Райолы на решение ФИФА
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал срочную апелляцию агента Мино Райолы на решение ФИФА о его отстранении от футбольной деятельности на три месяца, сообщается в пресс-релизе суда.
Обновлено вчера в 13:38
Наука
Ожидающий награду мозг предсказал симптомы расстройства психики
По итогам эксперимента выяснилось, что по активности мозга (а именно — по активности вентролатеральной префронтальной коры) можно прогнозировать риск развития биполярного расстройства, а также предсказывать тяжесть его симптомов.
Обновлено в 03:16
Космос
Ракета Falcon 9 с канадскими спутниками стартовала в Калифорнии
Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 12:53
Культура
«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Чернобыль»
Обновлено в 07:49
Политика
В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»
Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.
Обновлено в 10:00
Политика
Новак заявил, что Россия готова продлить газовый контракт с Украиной
В четверг, 13 июня, российский министр энергетики выразил мнение, что Российская Федерация готова к продлению контракта на транзит газа через Украину, а также возобновлению поставок стране.
Обновлено в 10:49
Политика
В Турции выразили обеспокоенность из-за письма Пентагона по С-400
Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил по телефону и.о. главы Пентагона Патрику Шанахану обеспокоенность по поводу его письма в связи с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, говорится в сообщении турецкого минобороны.
Обновлено в 07:53
Гаджеты
Realme представила недорогие смартфоны для российского рынка
На презентации, прошедшей 13 июня в Москве, компания представила три модели, которые в скором времени выйдут на российский рынок: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено в 14:28
Технологии
Mail.ru Group отключилась от «Вымпелкома»
Mail.ru Group 10 июня в одностороннем порядке отключила упрощенную маршрутизацию — прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью, что привело к ухудшению качества связи с сервисами Mail.ru Group, заявил «Вымпелком» на своей официальной странице «ВКонтакте».
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
Обновлено в 07:53
Общество
Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»
Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29