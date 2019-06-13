Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедностиLenta.ru 08:53

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе круглого стола о дополнительных мерах по повышению доходов столичных семей, сообщает «Интерфакс».
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Голикова назвала долю бедных семей с детьми

РБК09:50

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

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Голикова рассказала о структуре бедности в России

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Голикова: около 50% многодетных семей в России живут за чертой бедности

RT на русском08:15

Голикова заявила, что более 50% семей с детьми в России находятся за чертой бедности

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Голикова рассказала о самых бедных российских семьях

Известия08:38

Голикова заявила, что 51% многодетных семей находятся за чертой бедности

РИА Новости07:51
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В Москве горит Измайловский кремль

На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет в отставку в конце июня

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня покинет свой пост.
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Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
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Заслуженный художник РФ скончался 12 июня на 59-м году жизни после продолжительной болезни В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни умер заслуженный художник РФ, скульптор Александр Пальмин.
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Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
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В МВД Великобритании подписали запрос США на экстрадицию Ассанжа

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Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
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Обновлено вчера в 13:32
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Мэр Москвы Сергей открыл в здании бизнес-центра "Радонежский" на ул. Сергия Радонежского, д.1, стр. 1 (м. Площадь Ильича, м. Римская) специализированный центр занятости "Моя карьера".
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Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Наука

Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов

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Исследователи из МФТИ, Сколтеха, ОИВТ РАН и МГУ предложили новый подход к исследованию состава нефти.
Обновлено 11 июня в 06:31
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Борис Хлебников представил на «Кинотавре» сериал «Шторм»

Обновлено в 06:35
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Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Футбол

CAS зарегистрировал срочную апелляцию Райолы на решение ФИФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал срочную апелляцию агента Мино Райолы на решение ФИФА о его отстранении от футбольной деятельности на три месяца, сообщается в пресс-релизе суда.
Обновлено вчера в 13:38
Наука

Ожидающий награду мозг предсказал симптомы расстройства психики

По итогам эксперимента выяснилось, что по активности мозга (а именно — по активности вентролатеральной префронтальной коры) можно прогнозировать риск развития биполярного расстройства, а также предсказывать тяжесть его симптомов.
Обновлено в 03:16
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Ракета Falcon 9 с канадскими спутниками стартовала в Калифорнии

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 12:53
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Обновлено в 07:49
Политика

В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»

Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.
Обновлено в 10:00
Политика

Новак заявил, что Россия готова продлить газовый контракт с Украиной

В четверг, 13 июня, российский министр энергетики выразил мнение, что Российская Федерация готова к продлению контракта на транзит газа через Украину, а также возобновлению поставок стране.
Обновлено в 10:49
Политика

В Турции выразили обеспокоенность из-за письма Пентагона по С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил по телефону и.о. главы Пентагона Патрику Шанахану обеспокоенность по поводу его письма в связи с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, говорится в сообщении турецкого минобороны.
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На презентации, прошедшей 13 июня в Москве, компания представила три модели, которые в скором времени выйдут на российский рынок: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
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Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции

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Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»

Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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