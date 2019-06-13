Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедностиLenta.ru 08:53
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе круглого стола о дополнительных мерах по повышению доходов столичных семей, сообщает «Интерфакс».
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Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
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Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.
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В Новосибирской области девушку убило молнией
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Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
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Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика
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Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
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Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45
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Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
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Дельфины выбирают себе друзей и заводят дружбу между собой через общие интересы так же, как это делают люди.
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В Омском автобронетанковом инженерном институте в День России состоялось открытие самого масштабного в стране танкового вододрома.
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Происшествия
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Общество
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Авто
Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео
Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
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В Турции рассказали о послании Пентагона по С-400
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