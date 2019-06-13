Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедностиLenta.ru 08:53

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе круглого стола о дополнительных мерах по повышению доходов столичных семей, сообщает «Интерфакс».

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Шоу-бизнес Роза Сябитова пожаловалась на депрессию и непонимание Популярная телеведущая Роза Сябитова пожаловалась на то, что стала заложницей собственного образа.

Происшествия Известный ведущий MTV впал в кому Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Политика Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.

Шоу-бизнес В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.

Общество В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.

Происшествия В Москве электричка насмерть сбила двух человек Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Общество В Петербурге умер экс-руководитель «Водоканала» Феликс Кармазинов В Северной столице на 76-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-руководитель "Водоканала Санкт-Петербурга" Феликс Кармазинов.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

Армия и оружие В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М Журнал назвал ее оружием Судного дня. Ракета ПРС-1М является частью российской системы противоракетной обороны А-135 «Амур».

Финансы Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Политика Российский офицер освобожден из плена в Афганистане Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.

Экономика В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.

Происшествия Норвегия рекомендовала судовладельцам не заходить в воды Ирана Норвежский директорат морского транспорта рекомендовал судовладельцам избегать территориальных вод Ирана в связи с последними атаками на танкеры.

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Наука Дельфины заводят друзей через общие интересы так же, как и люди Дельфины выбирают себе друзей и заводят дружбу между собой через общие интересы так же, как это делают люди.

Армия и оружие В Омске открыли огромный вододром для затопления танков В Омском автобронетанковом инженерном институте в День России состоялось открытие самого масштабного в стране танкового вододрома.

Происшествия Кремль отреагировал на инцидент с танкерами в Оманском заливе Делать выводы о причинах инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Спецмагазины для алкоголя и табака могут появиться в России В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия".

Авто Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной радикально сменила имидж 18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной радикально сменила имидж Девушка перекрасила волосы в лиловый цвет.