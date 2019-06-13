Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедностиLenta.ru 08:53
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе круглого стола о дополнительных мерах по повышению доходов столичных семей, сообщает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Происшествия
Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу
Обновлено в 10:33
Происшествия
Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею
Портал 47 news пишет, что погибшая женшина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Аванагард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине.
Обновлено в 12:07
Культура
В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль
Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Футбол
«Байер» сделал предложение «Реалу» по Мартину Эдегору
Игроком тут же заинтересовался немецкий «Байер», как сообщает издание Cadena Ser, немецкий клуб уже сделал «сливочным» предложение по 20-летнему норвежцу.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Политика
РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину
Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Общество
Астраханец набрал по ЕГЭ ноль баллов из-за неполадок с техникой
Ученик получил по результатам ЕГЭ ноль баллов.
Обновлено в 09:48
Авто
Новый внедорожник Lada 4x4 появится не ранее 2022 года
Обновленный внедорожник LADA 4x4 появится на рынке не раньше 2022 года. Об этом сообщил глава отечественного автопроизводителя.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Кремль прокомментировал жалобы на жесткость силовиков
В Кремле знают о жалобах на жесткость силовиков во время несанкционированной акции в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:24
Авто
Новый Lamborghini Huracan Sterrato появится в 2021 году
На прошлой неделе итальянский автопроизводитель показал агрессивный концепт-кар Lamborghini Huracan Sterrato, и в новом отчете компании указывается, что он может появиться в серийном производстве.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Песков рассказал о последствиях дела Голунова для МВД
12 июня журналистка Анна Луганская пришла на церемонию вручения госпремий в Кремль (она сопровождала отца, пианиста Николая Луганского, который стал одним из лауреатов) в футболке с надписью «Я Мы Иван Голунов».
Обновлено в 11:53
Футбол
Юрий Дюпин: «Мечтал оказаться в „Рубине“»
Голкипер Юрий Дюпин, перешедший в "Рубин", отметил, что давно хотел играть за казанцев.
Обновлено в 10:58
Политика
Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив
Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Футбол
Адвокат Ромашов: Теперь Мамаев и Кокорин отправятся по этапам
Обновлено в 11:35
Политика
В Госдуме изучат применение статьи УК о фальсификации доказательств
Профильные комитеты Госдумы проанализируют правоприменительную практику по статье Уголовного кодекса (УК) РФ, предусматривающую ответственность за фальсификацию доказательств.
Обновлено в 11:39
Гаджеты
Диагональ 292 дюйма и разрешение 8К: Samsung представила свой новый телевизор
Компания Samsung сегодня представила новинку, которую непросто обойти внимание, особенно если находиться с ней в одной комнате: рано или поздно, взгляд все равно зацепится за телевизор диагональю почти 7,5 метров.
Обновлено в 09:57
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Политика
Россия предложила Украине мировое соглашение по газу
«С российской стороны, со стороны „Газпрома“ предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения», — приводит RT слова Новака.
Обновлено в 11:47
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
Обновлено в 03:20
Футбол
Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Политика
Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
Политика
Глава МВД Британии подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в эфире BBC Radio 4 заявил, что подписал запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:20
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба
Примечательно, что король отечественно поп-сцены Филипп Киркоров в шутку поздравил Лазарева и Диму Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено в 10:44