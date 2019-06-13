Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедностиLenta.ru 08:53

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе круглого стола о дополнительных мерах по повышению доходов столичных семей, сообщает «Интерфакс».
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Голикова назвала долю бедных семей с детьми

РБК09:50

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Lenta.ru08:53

Голикова заявила, что 51% многодетных семей находятся за чертой бедности

РИА Новости07:51

Голикова: около 50% многодетных семей в России живут за чертой бедности

RT на русском08:15

Голикова заявила, что более 50% семей с детьми в России находятся за чертой бедности

ТАСС08:11

Голикова рассказала о структуре бедности в России

Российская газета08:03

Голикова рассказала о самых бедных российских семьях

Известия08:38
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Происшествия

Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу

Обновлено в 10:33
Происшествия

«Ленэнерго» отправило в «Диво остров» генераторы, но они уже не нужны

Обновлено в 11:55
Происшествия

Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею

Портал 47 news пишет, что погибшая женшина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Аванагард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине.
Обновлено в 12:07
Культура

В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль

Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Футбол

«Байер» сделал предложение «Реалу» по Мартину Эдегору

Игроком тут же заинтересовался немецкий «Байер», как сообщает издание Cadena Ser, немецкий клуб уже сделал «сливочным» предложение по 20-летнему норвежцу.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Политика

РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину

Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Общество

Астраханец набрал по ЕГЭ ноль баллов из-за неполадок с техникой

Ученик получил по результатам ЕГЭ ноль баллов.
Обновлено в 09:48
Авто

Новый внедорожник Lada 4x4 появится не ранее 2022 года

Обновленный внедорожник LADA 4x4 появится на рынке не раньше 2022 года. Об этом сообщил глава отечественного автопроизводителя.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Кремль прокомментировал жалобы на жесткость силовиков

В Кремле знают о жалобах на жесткость силовиков во время несанкционированной акции в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:24
Авто

Новый Lamborghini Huracan Sterrato появится в 2021 году

На прошлой неделе итальянский автопроизводитель показал агрессивный концепт-кар Lamborghini Huracan Sterrato, и в новом отчете компании указывается, что он может появиться в серийном производстве.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Песков рассказал о последствиях дела Голунова для МВД

12 июня журналистка Анна Луганская пришла на церемонию вручения госпремий в Кремль (она сопровождала отца, пианиста Николая Луганского, который стал одним из лауреатов) в футболке с надписью «Я Мы Иван Голунов».
Обновлено в 11:53
Футбол

Юрий Дюпин: «Мечтал оказаться в „Рубине“»

Голкипер Юрий Дюпин, перешедший в "Рубин", отметил, что давно хотел играть за казанцев.
Обновлено в 10:58
Политика

Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив

Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Футбол

Адвокат Ромашов: Теперь Мамаев и Кокорин отправятся по этапам

Обновлено в 11:35
Политика

В Госдуме изучат применение статьи УК о фальсификации доказательств

Профильные комитеты Госдумы проанализируют правоприменительную практику по статье Уголовного кодекса (УК) РФ, предусматривающую ответственность за фальсификацию доказательств.
Обновлено в 11:39
Гаджеты

Диагональ 292 дюйма и разрешение 8К: Samsung представила свой новый телевизор

Компания Samsung сегодня представила новинку, которую непросто обойти внимание, особенно если находиться с ней в одной комнате: рано или поздно, взгляд все равно зацепится за телевизор диагональю почти 7,5 метров.
Обновлено в 09:57
Общество

Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса

В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Политика

Россия предложила Украине мировое соглашение по газу

«С российской стороны, со стороны „Газпрома“ предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения», — приводит RT слова Новака.
Обновлено в 11:47
Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке

Обновлено в 03:20
Футбол

Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Богомолов отказался отвечать на вопрос Собчак о своей личной жизни

Обновлено в 11:17
Политика

Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
Политика

Глава МВД Британии подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в эфире BBC Radio 4 заявил, что подписал запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:20
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба

Примечательно, что король отечественно поп-сцены Филипп Киркоров в шутку поздравил Лазарева и Диму Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено в 10:44
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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