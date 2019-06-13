Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедностиLenta.ru 08:53

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе круглого стола о дополнительных мерах по повышению доходов столичных семей, сообщает «Интерфакс».

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

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