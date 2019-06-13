Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедностиLenta.ru 08:53
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе круглого стола о дополнительных мерах по повышению доходов столичных семей, сообщает «Интерфакс».
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Культура
Приключения итальянцев в Москве: открытие выставки «Одно, сто, тысяча путешествий»
Выставка молодых итальянских художников, студентов художественных лицеев Италии открылась на Гоголевском бульваре, 10, в Музее современного искусства.
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В Оманском заливе атакованы два танкера
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Происшествия
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Обновлено в 06:24
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«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:42
Наука
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Некогда абсолютный чемпион мира Александр Усик получил награду «Легенда бокса» как лучший боксер 2018 года.
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Uber готовится начать тестирование беспилотных летательных аппаратов для коммерческого сервиса по доставке еды Uber Eats в городских условиях.
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«Динамо» предложило «Спартаку» 2 млн евро за Ташаева
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Экс-тренер «Локомотива» Славен Билич возглавил «Вест Бромвич»
Хорватский специалист Славен Билич, известный в России по работе с московским "Локомотивом", назначен главным тренером футбольного клуба "Вест Бромвич", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии (Championship).
Обновлено в 12:00
Кино
Вышел трейлер фильма «Доктор сон»
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Транспорт
На Кубани заработал еще один платный участок трассы М-4 «Дон»
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В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
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