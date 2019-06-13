Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедностиLenta.ru 08:53

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе круглого стола о дополнительных мерах по повышению доходов столичных семей, сообщает «Интерфакс».
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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