с чего всё началось

Это мнение человека, который по поручению парламента Татарстана тоже сейчас будет что-нибудь говорит. Есть же наука. Есть Академия наук, которая этот проект на ура поддержала. Пусть Гильмутдинов теперь спорит со всей Академией наук Российской Федерации.

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы главы республики Лилию Галимову.

Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре

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Технологии Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.

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Музыка Михаил Шуфутинский напомнил о приближении 3 сентября Советский и российский певец Михаил Шуфутинский напомнил россиянам о приближении третьего сентября.

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Гаджеты Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8 Вторая модель Redmi Note 8 Pro уже создана на базе процессора MediaTek G90T и компания позиционирует смартфон как игровой, а для этого в аппарат установили жидкостное охлаждение.