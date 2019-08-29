Политика
РБКГлава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы главы республики Лилию Галимову.
Читать в источнике
Оценить24
Это мнение человека, который по поручению парламента Татарстана тоже сейчас будет что-нибудь говорит. Есть же наука. Есть Академия наук, которая этот проект на ура поддержала. Пусть Гильмутдинов теперь спорит со всей Академией наук Российской Федерации.
с чего всё началось
Депутаты комитетов Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению и по образованию, культуре, науке и национальным вопросам не одобрили внесения Дня окончания Великого стояния на реке Угре в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».Телеканал 360°27 августа в 12:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Рустам Минниханов выступил против памятной даты в честь Дня окончания стояния на реке Угре
Коммерсантъ Казань02:56
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Политика
Работавший в России бизнес-партнер Трампа сливал информацию ЦРУ
Бывший деловой партнер президента США Дональда Трампа Феликс Сэтер во время работы в России сотрудничал с американскими спецслужбами и собирал для них информацию о российских системах противоракетной обороны.
Lenta.ru 05:59
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Наука
Посмотрите, как робот ловит медуз с помощью ультрамягких силиконовых пальцев
Ранее ученые из Гарвардской лаборатории микроробототехники разработали роботизированную руку, которая может ловить хрупких глубоководных организмов, не причиняя им вреда.
Хайтек 02:49
Автоспорт
Квят и Албон будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену двигателя
Советский спорт 04:51
Политика
В Раде назвали дату обмена заключенными между Россией и Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной должен состоятся в пятницу.
Rambler News Service 06:33
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Армия и оружие
Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты
Коммерсантъ 04:29
Политика
Правительство Украины сложило полномочия перед новой Радой
RT на русском 06:51
Политика
Названы имена претендентов на должности глав МИД и Минобороны Украины
Все министры будут утверждены единым пакетом за исключением глав МИД и Минобороны. Их кандидатуры президент внес отдельно.
ФАН 06:57
Футбол
«Зенит» арендовал полузащитника «Ахмата»
«Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова.
Чемпионат 06:26
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
BFM.ru вчера в 15:20
Кино
Умер 54-летний актер Александр Числов
Passion.ru 06:10
Армия и оружие
В России появилась лазерная система посадки самолетов в плохую погоду
Холдинг «Швабе» создал лазерную систему посадки самолетов в плохую погоду, сообщили в пресс-службе компании.
Московский Комсомолец 06:39
Шоу-бизнес
Ирина Шейк устроила маме вкусный отпуск на Ибице
На отдых на Ибицу Ирина улетела с мамой Ольгой Шайхлисламовой.
Paparazzi.ru 02:29
Политика
Журналисты не смогли найти «ту самую продавщицу мороженого» на МАКСе
Как уточняет газета "Московский Комсомолец", на следующий день после визита российского лидера журналисты пришли на место, где президент купил мороженое, однако не нашли там ни витрину, ни продавщицы.
Pravda.Ru 06:55
Происшествия
Автомобиль упал со склона на пляжную палатку в Крыму
"Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - говорится в сообщении ведомства.
Интерфакс 06:28
Музыка
Михаил Шуфутинский напомнил о приближении 3 сентября
Советский и российский певец Михаил Шуфутинский напомнил россиянам о приближении третьего сентября.
Москва 24 04:24
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Общество
«Известия»: в России трудоустроены 40% людей предпенсионного возраста
Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%.
ТАСС вчера в 23:39
Политика
В России могут разрешить курьерскую доставку безрецептурных лекарств
Целью инициативы депутатов ЕР является повышение доступности лекарств для россиян Депутаты от партии "Единая Россия" подготовили поправки, согласно которым в стране разрешат курьерскую доставку безрецептурных медикаментов, приобретённых через интернет.
Аргументы и Факты 06:24
Происшествия
В ДТП на Ставрополье пострадали 15 человек
В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ставропольском крае пострадали 15 человек, включая пятерых детей.
Известия 05:52
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Происшествия
В Карелии перевернулся школьный автобус
Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии.
ТАСС 05:04
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Гаджеты
Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8
Вторая модель Redmi Note 8 Pro уже создана на базе процессора MediaTek G90T и компания позиционирует смартфон как игровой, а для этого в аппарат установили жидкостное охлаждение.
Astera 04:53
Происшествия
Два человека погибли при столкновении поездов в Кузбассе
В результате удара серьёзно пострадала кабина движущегося состава, зажатыми оказались три человека: двое от полученных травм погибли на месте, одного госпитализировали, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Газета Кемерова 05:55