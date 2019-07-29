Экономика
Половина офисов МФО могут закрыться в РоссииNews.ru 20:10
Сохранив обширную сеть офисов, организации не смогли бы выдержать ужесточение требований регулятора, пишут аналитики Банка России. Новые нормы вынудили МФО оптимизировать расходы: закрывать офисы и переводить большую часть коммуникаций с клиентом в онлайн.
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Кино
Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение
Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
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Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес
Галкин умилил подписчиков новым фото подросшей дочери
Пародист Максим Галкин умилил поклонников фото своей 6-летней дочки Лизы.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
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Футбол
ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле переиграл столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
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Общество
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Обновлено в 20:53
Общество
Бахчевые развалы откроются в Москве 3 августа
Обновлено в 11:58
Общество
В Амурской области продолжается паводок на реках региона
В Амурской области продолжается дождевой паводок на реке Селемдже, который уже привел к затоплению нескольких населенных пунктов региона.
Обновлено вчера в 09:36
Экономика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Политика
В ОБСЕ заявили об искажениях в украинском законе о языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено в 21:30
Происшествия
В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек
Обновлено в 20:49
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Происшествия
В Подмосковье подростков задержали за двойное убийство
Обновлено в 18:25
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:10
Экономика
Суд отложил рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» по просьбе Банка России
Компания "Финвижн" требует признать недействительными решений совета директоров "Восточного" (ответчик по делу - ИФ) о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 копейка за акцию.
Обновлено в 21:41
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика
Соратник Зеленского заявил, что идея переименования России неадекватна
Избранный депутат украинской Рады от партии сторонников Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский подверг критике идею переименования России в «Московию» и назвал единственным итогом Майдана «легализацию нацизма».
Обновлено в 21:49
Общество
В Байкальске из-за паводка обрушился мост
Мэр города Василий Темгеневский рассказал ТАСС, что мост на реке Солзан обрушился из-за паводка.
Обновлено в 09:26
Наука
Показаны разрушительные последствия глобальной катастрофы
Обновлено вчера в 06:47
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Авто
Mercedes-Benz Vito доступен в кредит на специальных условиях
Стоимость Mercedes-Benz Vito Life составляет 4 млн 860 тыс. рублей.
Обновлено в 09:00
Политика
В России осудили протест Украины из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50