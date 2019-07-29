Экономика
Половина офисов МФО могут закрыться в РоссииNews.ru 20:10
Сохранив обширную сеть офисов, организации не смогли бы выдержать ужесточение требований регулятора, пишут аналитики Банка России. Новые нормы вынудили МФО оптимизировать расходы: закрывать офисы и переводить большую часть коммуникаций с клиентом в онлайн.
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Общество
Росгвардия направила дополнительные силы в Тулун
Росгвардия перебросила дополнительные силы в Тулун для ликвидации последствий наводнения, всего в городе работает 202 военнослужащих и более 40 единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 13:43
Автоспорт
Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии
Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
Обновлено в 16:09
Общество
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Игры
Sony представила трейлер игры по сериалу «Доктор Кто»
Обновлено в 10:09
Происшествия
Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество
Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Во Франции около заправки расстреляли троих человек
Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции, сообщает местная газета Var Matin.
Обновлено в 16:58
Общество
Названа дата начала продаж арбузов в Москве
Обновлено в 17:51
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Политика
ЕС резко осудил задержания протестующих в Москве
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга
Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.
Обновлено в 06:00
Политика
В Китае журналист счел Сахалин большой потерей для Пекина
Обновлено в 13:38
Экономика
Фармритейлеры теряют покупателей
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено в 12:29
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Кино
«Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 миллиона рублей.
Обновлено в 20:25
Политика
Зеленский поручил Авакову уволить генерала после видео с его машиной
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову уволить начальника управления полиции по Днепровской области Виталия Глуховерю, после того, как в соцсетях появилось видео с участием его автомобиля.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Вдова Ельцина рассказала о важном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Наина Ельцина поделилась воспоминанием о том, как она и ее будущий муж впервые серьезно поговорили, чтобы принять одно из самых важных решений в их жизни.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Альтернативное наказание за оставление места ДТП предложили в Госдуме
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова заявила, что депутаты ГД от партии ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий альтернативное наказание за оставление места ДТП.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Гаджеты
Флагман Nokia 9.1 PureView выйдет в октябре с модемом 5G и доработанной камерой Light
Флагман получит доработанную камеру Light и модем, способный работать в сетях 5G.
Обновлено в 13:42
Политика
Трамп назвал кандидата на пост главы Нацразведки
Американский лидер Дональд Трамп назвал кандидата на пост директора Национальной разведки.
Обновлено в 17:04
Космос
Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен
Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.
Обновлено в 20:18
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
Обновлено в 19:17
Общество
Москвичей ждет температурный антирекорд
В Москве температура к середине недели может опуститься ниже +5°C. Об этом сообщают "Метеовести".
Обновлено в 19:54
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Футбол
Семак прокомментировал сомнительный пенальти в матче с «Оренбургом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как относится к назначенному в ворота «Оренбурга» пенальти в матче третьего тура РПЛ.
Обновлено в 11:53
Автоспорт
Даниил Квят встал на третье место
Обновлено в 18:18
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено 26 июля в 05:14
Кино
Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение
Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
Обновлено в 07:38