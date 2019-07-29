Сохранив обширную сеть офисов, организации не смогли бы выдержать ужесточение требований регулятора, пишут аналитики Банка России. Новые нормы вынудили МФО оптимизировать расходы: закрывать офисы и переводить большую часть коммуникаций с клиентом в онлайн.

Половина офисов МФО могут закрыться в России

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