Сохранив разветвленную сеть офисов, МФО не смогли бы выдержать ужесточение требований регулятора, негативно отразившееся на их доходности, пишут аналитики Банка России. С февраля 2019 года ЦБ ограничил максимальную процентную ставку по микрозаймам до 1,5% в день, а с 1 июля снизил ее до 1%.

с чего всё началось

Речь идет об увеличении минимального размера их капитала. По мнению экспертов, все эти нововведения вынудят уйти с российского рынка более половины микрофинансовых организаций в течение нескольких лет.

Половина микрофинансовых организаций может закрыться в России

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