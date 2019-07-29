Экономика
Половина офисов МФО могут закрыться в РоссииNews.ru вчера в 20:10
Микрофинансовые организации (МФО) за I квартал 2019 года закрыли треть офисов из-за из-за ужесточения требований Центробанка.
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с чего всё началось
Сохранив разветвленную сеть офисов, МФО не смогли бы выдержать ужесточение требований регулятора, негативно отразившееся на их доходности, пишут аналитики Банка России. С февраля 2019 года ЦБ ограничил максимальную процентную ставку по микрозаймам до 1,5% в день, а с 1 июля снизил ее до 1%.Известиявчера в 17:01
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