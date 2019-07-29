Экономика
Половина микрофинансовых организаций могут уйти с рынкаИзвестия 18:07
Отмечается, что Банк России снизил максимально допустимую ставку, а также обязал организации начислять больше резервов по займам закредитованных россиян. На очереди — законопроект об увеличении минимального размера капитала организаций.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
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Премьерный показ постановки режиссера Нади Кубайлат и актеров театра "Сатирикон" по пьесе "Мой папа - Питер Пэн" Керен Климовски, победившей в драматургическом конкурсе Российского Молодежного Академического театра (РАМТ) "В поисках новой пьесы" в 2018 году, пройдет в воскресенье на сцене Учебного театра Высшей школы сценических искусств.
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Алексея Навального госпитализировали из спецприёмника
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В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
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Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
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Дмитрий Бутрин о том, куда исчезли околобюджетные споры
В 2019 году бюджетный процесс выглядит совсем иначе, вернее, он никак не выглядит: по состоянию на конец июля 2019 года нет не только ни единой цифры параметров будущего федерального бюджета, но и никакого интереса к тому, как они могли бы выглядеть.
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Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива
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Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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Муниципальному депутату Александре Парушиной в ходе акции разбили голову дубинкой.
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Энергетика
Стал известен уровень доступности бензина в странах Европы
Названы страны с наибольшей и наименьшей доступностью бензина.
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Опубликовано видео погружения Путина к затонувшей подлодке
В рамках мероприятий к Дню ВМФ Владимир Путин спустился на батискафе к затонувшей на Балтике во время Великой Отечественной войны подлодке Щ-308 «Семга».
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Мужская и женская сборные России выиграли ЧЕ по пляжному регби
Обновлено в 17:57
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В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с Россией
Участники акции требуют от правительства внеблокового статуса для Грузии, отказа от воинственной риторики в адрес Москвы и восстановления российско-грузинских отношений до докризисного уровня.
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