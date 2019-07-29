Экономика

Половина микрофинансовых организаций могут уйти с рынкаИзвестия вчера в 18:07

Отмечается, что Банк России снизил максимально допустимую ставку, а также обязал организации начислять больше резервов по займам закредитованных россиян. На очереди — законопроект об увеличении минимального размера капитала организаций.
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с чего всё началось

Долговая перенагрузка: МФО закрывают офисы, чтобы не разориться

Сохранив разветвленную сеть офисов, МФО не смогли бы выдержать ужесточение требований регулятора, негативно отразившееся на их доходности, пишут аналитики Банка России. С февраля 2019 года ЦБ ограничил максимальную процентную ставку по микрозаймам до 1,5% в день, а с 1 июля снизил ее до 1%.
Известиявчера в 17:01

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В России может закрыться половина микрофинансовых организаций

ФедералПресс00:58

Половина микрофинансовых организаций могут уйти с рынка

Известиявчера в 18:07

МФО предрекли массовое закрытие из-за новых требований от Центробанка

Телеканал 360°02:05

Россиянам будет сложнее занять до получки

Deita.ruвчера в 22:45

Более половины микрофинансовых организаций могут уйти с рынка - Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:47

Половина офисов МФО могут закрыться в России

News.ruвчера в 20:10

МФО массово покидают российский рынок

РЕН ТВ03:06
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:27, Вашингтон
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Volvo отзывает 4,5 тыс. машин в России из-за возможности расплавления впускного коллектора двигателя. Это может привести к возгоранию.
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В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ

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Мутко предложил предоставлять обманутым дольщикам иное готовое жилье

Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах.
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Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes

Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
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Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
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Россия передала Сербии партию бронетехники

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Предложение о вводе украинских войск в Россию могло быть озвучено только нездоровым человеком, украинским силовикам следует заняться наведением порядка внутри страны, заявил сенатор от Крыма Серей Цеков.
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Кино

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Режиссёрское кресло проекта могут занять Энди Серкис («Маугли»), Трэвис Найт («Бамблби») и Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»).
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Авто

Появились первые снимки обновленной Lada Vesta

Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
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Меган Маркл стала редактором Vogue

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.
Обновлено в 03:33
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
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Происшествия

На Аляске расследуют гибель белорусской актрисы Вероники Никоновой

О смерти 24-летней девушки в полицию заявил ее муж Петр Маркелов.
Обновлено 27 июля в 16:59
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Навального выписали из больницы и отправили в спецприемник

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В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

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Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
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Политика

В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о языке

Вторым проблемным пунктом парламентарий обозначил то, что в Украине намерены наказывать за нарушение закона об государственном языке.
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Армия и оружие

Первый дивизион «Панцирь-С» заступил на дежурство в Арктике

Первый дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С" заступил на опытно-боевое дежурство на Северном флоте.
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«Реал» представил третий комплект формы. Она бирюзового цвета

«Реал» презентовал третий комплект формы на сезон-2019/20. Новая форма мадридцев выполнена в бирюзовом цвете.
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ФАС смягчила законопроект предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ доработала законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на гаджеты для внутреннего рынка российский софт.
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Киев хочет ввести санкции против строивших Крымский мост компаний

Киев хочет ввести санкции против компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.
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Футбол

Гол Чалова принес победу ЦСКА в столичном дерби с «Локомотивом»

В матче третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко на поле домашней "ВЭБ Арены" в Москве обыграл "Локомотив" Юрия Семина с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственный мяч забил нападающий Федор Чалов, реализовавший пенальти на 42-й минуте противостояния.
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Автодилеры развиваются органически

Совладельцы второго по обороту российского автодилера — Major, инвестировав 6 млрд руб. в подмосковную ферму, открыли сеть магазинов органических продуктов.
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Грузовой корабль «Прогресс МС-10» отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщил представитель пресс-службы ЦНИИмаша.
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