Политика

Полномочия делегации из России оспорили в ПАСЕГазета.Ru 07:19

Несколько участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попытались оспорить полномочия делегации из России, сообщают РИА "Новости". Чтобы оспорить полномочия необходимо, чтобы с этим согласились 30 членов организации из пяти стран.
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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

РИА Новости08:49

Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

РБК04:52

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

ТАСС04:40

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Коммерсантъ04:46

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Эхо Москвы07:01

Участники ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

ФАН04:41

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

RT на русском04:26
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Политика

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