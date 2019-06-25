Полномочия делегации из России оспорили в ПАСЕГазета.Ru 07:19

Несколько участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попытались оспорить полномочия делегации из России, сообщают РИА "Новости". Чтобы оспорить полномочия необходимо, чтобы с этим согласились 30 членов организации из пяти стран.

Полномочия делегации из России оспорили в ПАСЕ

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