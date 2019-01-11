Общество
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможнойLenta.ru00:33
В качестве примера приводится Шереметьево, где из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить. Общая стоимость строительства третьей полосы столичного авиаузла оценивается в 55,7 миллиарда рублей, без учета стоимости затрат на выкуп земель.
Lenta.ru00:33
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с чего всё началось
Работа третьей ВПП аэропорта Шереметьево будет ограничена в ночное время из-за близкого расположения к жилым домам, следует из пояснительной записки к законопроекту о приаэродромных территориях, разработанному Минтрансом.Коммерсантъ00:00
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Минтранс предлагает усовершенствовать порядок установления приаэродромных территорий
Парламентская газетавчера в 02:10
Третья ВПП «Шереметьево» будет работать с ограничениями из-за близости к жилым домам
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