Общество

Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Lenta.ru
00:33

В качестве примера приводится Шереметьево, где из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить. Общая стоимость строительства третьей полосы столичного авиаузла оценивается в 55,7 миллиарда рублей, без учета стоимости затрат на выкуп земель.
Lenta.ru00:33
с чего всё началось
Работа третьей ВПП аэропорта Шереметьево будет ограничена в ночное время из-за близкого расположения к жилым домам, следует из пояснительной записки к законопроекту
 о приаэродромных территориях, разработанному Минтрансом.
Коммерсантъ00:00

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Новая полоса в «Шереметьеве» будет работать с ограничениями из‑за близости к жилым домам

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