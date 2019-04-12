Гаджеты
Полная зарядка смартфона может навредить аккумуляторуАргументы недели 01:25
Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора. Дело в том, что чаще всего после достижения 100% заряда большая часть пользователей не сразу отключает свой гаджет от розетки.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Происшествия
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Обновлено вчера в 12:51
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал «намозолившего глаза» Галкина
Садальский опубликовал рейтинг передач, ведущим которых является Галкин, и сделал вывод, что «намозолившего глаза Максима» никто давно уже смотреть не хочет.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест
Обновлено вчера в 11:00
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву «главной любовью своей жизни»
Филипп Киркоров рассказал журналистам об своих отношениях с Аллой Пугачевой. Певец называет Примадонну главной любовью в своей жизни.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Сотрудника ФСБ оправдали по обвинению в заказном убийстве бизнесмена
Суд присяжных единогласно оправдал бывшего оперуполномоченного по особо важным делам управления ФСБ Чечни Арби Алероева и двух его предполагаемых сообщников, обвиняемых в приготовлении заказного убийства бизнесмена Кирилла Корнева.
Обновлено в 02:59
Политика
Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Обновлено в 03:45
Экономика
Альфа-банк и «Тинькофф банк» дадут до 10% кэшбэка за сервисы «Яндекса»
Вне зависимости от банка по карте полагается кэшбэк в размере 10% от суммы, потраченной на одном из сервисов «Яндекса» (его компания будет выбирать сама раз в три месяца), с трат в остальных 14 сервисах кэшбэк составит 5%. До конца июля сервисом с наибольшим кэшбэком будет «Яндекс.Такси».
Обновлено в 04:14
Происшествия
Грабитель украл скрипку артистки ансамбля ФСБ в Москве
Злоумышленник ограбил артистку Центрального пограничного ансамбля ФСБ. Инцидент произошёл в столице на улице 1-я Бухвостова.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне
Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Авто
Новый компактный кроссовер Toyota займет место между RAV4 и C-HR
В течение 3 лет японский автопроизводитель планирует представить 12 новых и обновленных моделей, среди которых окажется полноприводный компактный кроссовер.
Обновлено в 02:19
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено в 03:46
Авто
Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу
Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Политика
Суд в Киеве приостановил решение о переименовании УПЦ
В Киеве Окружной административный суд приостановил исполнение указа о переименовании Украинской православной церкви.
Обновлено вчера в 15:07
Театры
Дмитрий Крымов ставит спектакль в Музее Москвы
Дмитрий Крымов ставит «Бориса Годунова» в Музее Москвы.
Обновлено в 02:30
Политика
Познер назвал «слепотой» отрицание демократии на Украине
Фрагмент передачи был опубликован на сайте "Познер.Online". По его словам, в этой стране действительно есть демократия.
Обновлено в 03:01
Общество
Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы
Писатель и журналист Дмитрий Быков намерен записать двухчасовую передачу для радиостанции "Эхо Москвы" непосредственно в госпитале имени Бурденко.
Обновлено в 03:39
Футбол
Александр Григорян стал главным тренером ФК «Тамбов»
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.
Обновлено в 04:07
Политика
Глава Закарпатской области Украины Москаль подал в отставку
Председатель Закарпатской области Украины Геннадий Москаль написал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 04:01
Путешествия
МИД рекомендовал россиянам не ездить на Шри-Ланку на фоне терактов
В результате погибли 290 человек, еще 500 пострадали. По данным МИД России, жертвами стали 30 иностранцев, однако россиян среди них нет.
Обновлено вчера в 10:38
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Авто
Great Wall покажет премиальный кроссовер Haval F5
Китайская компания Haval в ближайшее время представит премиальную модификацию новейшего кроссовера Haval F5.
Обновлено в 02:15
Общество
ФНС разъяснила дачникам, облагаются ли теплицы и хозблоки налогом
Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом на имущество физлиц как самостоятельная недвижимость.
Обновлено в 03:11
Футбол
Тренера футбольной сборной уволили из-за обвинений в домогательствах
Эквадорская федерация футбола уволила тренера женской сборной Луиджи Пескароло и двух членов его штаба в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:13
Наука
Пропуски завтраков увеличивают риск инсульта и проблем с сердцем
Частые пропуски завтраков повышают риск преждевременной смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 01:39