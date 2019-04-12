Гаджеты

Полная зарядка смартфона может навредить аккумуляторуАргументы недели 01:25

Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора. Дело в том, что чаще всего после достижения 100% заряда большая часть пользователей не сразу отключает свой гаджет от розетки.
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