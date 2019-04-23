Гаджеты
Полная зарядка смартфона может навредить аккумуляторуАргументы недели 01:25
Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора. Дело в том, что чаще всего после достижения 100% заряда большая часть пользователей не сразу отключает свой гаджет от розетки.
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Происшествия
Власти Шри-Ланки считают атаки ответом на теракт в Новой Зеландии
Власти Шри-Ланки считают, что недавние атаки стали ответом исламистов на теракт в Новой Зеландии, сообщил телеканал News 1st со ссылкой на министра обороны и средств массовой информации Рувана Вийевардене (Ruwan Wijewardene).
Обновлено в 05:37
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, достигнув 2594 пунктов, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 04:46
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 11
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло 22 апреля на острове Лусон, погибли 11 человек, еще десятки получили ранения.
Обновлено в 00:33
Общество
Названы регионы-лидеры по убыли населения
Рейтинг регионов, в которых увеличилась численность населения, возглавляет Севастополь - 6,46% за три года.
Обновлено вчера в 21:37
Авто
Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года
Обновлено вчера в 23:48
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» пополнил группировку в Средиземном море
Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович», приступил к выполнению задач в составе группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море.
Обновлено в 05:16
Общество
Минтруд сообщил о двукратном снижении смертности на производстве
Количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом снизилось с 2007 года более чем в два раза, с 4,5 до 1,6 тыс. в год, сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на Всероссийской неделе охраны труда.
Обновлено в 03:27
Политика
Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
Происшествия
Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
Обновлено в 06:42
Происшествия
ФСБ провела обыски у «Свидетелей Иеговы» сразу в нескольких городах
ФСБ пришла c обысками к «Свидетелям Иеговы» сразу в нескольких городах России.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Самолет экстренно сел в Ростове из-за смерти пассажирки
Самолет, летевший из Москвы в Ереван, внепланово сел в ростовском аэропорту "Платов" после того, как одной из пассажирок стало плохо.
Обновлено в 06:41
Общество
Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах
В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
Обновлено в 01:47
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Авто
Все модели Mercedes-AMG будут электрифицированы с 2021 года
В подразделении Mercedes-AMG заявили, что, начиная с 2021 года, все модели спортивного бренда будут гибридными, сообщают СМИ со ссылкой на слова гендиректора Тобиаса Моерса.
Обновлено в 06:22
Политика
В РЖД рассказали о сроках создания ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 02:00
Общество
Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным
Ранее сообщалось, что в Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка.
Обновлено в 05:47
Происшествия
ФСБ задержала бывшего главу СК в Карачаево-Черкесии по делу Арашуковых
Во вторник, 23 апреля, оперативники ФСБ задержали начальника центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по КЧР Тимура Бетуганова.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы
Обновлено в 04:58
Наука
Ученые разработали структурированные поверхности, по которым все скользит
Пропитав структурированную поверхность материала смазкой, ученые Массачусетского технологического университета научились контролировать силу взаимодействия между двумя фазами.
Обновлено в 05:16
Политика
Израильский журналист обвинил русскую водку в поражении Порошенко
Израильский журналист Аншель Пфеффер в своей статье для издания Haaretz заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел неудачу на выборах отчасти из-за того, что на Украину был запрещен ввоз российской водки.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог
Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Хоккей
Экс-вратарь «Авангарда» назвал 30 дней в Омске худшими в жизни
Обновлено в 00:36