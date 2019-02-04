Происшествия

Полковнику ФСО предъявили недостаточно качественное топливоКоммерсантъ вчера в 17:52

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) заместитель руководителя СОКР ФСО полковник Эдуард Турта стал вскоре после того, как обвинение было предъявлено поставщику солярки гендиректору ООО «ВАБ-Нефть» Вадиму Балясному и менеджеру ООО Антону Сысоеву.
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Полковнику ФСО предъявили недостаточно качественное топливо

Силовика обвинили в особо крупном мошенничестве Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) заместитель руководителя СОКР ФСО полковник Эдуард Турта стал вскоре после того, как обвинение было предъявлено поставщику солярки гендиректору ООО "ВАБ-Нефть" Вадиму Балясному и менеджеру ООО Антону Сысоеву.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Полковник ФСО попался в Крыму на махинациях с грязным топливом

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Полковника ФСО поймали на махинациях с топливом в Крыму

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В деле по гибели группы Дятлова прокуратура нашла ошибку. Речь идет о записке ивдельского прокурора Василия Темпалова следователю Коротаеву.
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С 15 февраля нынешнего года предварительные заказы на производство лимузина Aurus Senat Limousine L700 и седана Aurus Senat S600 начнут крупнейшие российские автодилеры, сообщили "РГ" в Министерстве промышленности и торговли РФ.
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Найден исчезнувший самолет с футболистом Салой

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Издание Deadline опубликовало информацию о новом тизере блокбастера "Мстители:Финал" (Avengers: Endgame).
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