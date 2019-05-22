Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублейГазета.Ru вчера в 09:32
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
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Бывший член общественного совета ФСБ Столяренко стал фигурантом дела о хищении
Говорит Москвавчера в 09:59
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Технологии
Российские SIM-карты создадут на чипах Samsung вместо отечественных
Генеральный директор ИТМиВТ Александр Князев подтвердил журналистам, что организация закупила чипы Samsung.
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Политика
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Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
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Здоровье
Диетолог рекомендовала заменить колбасу в окрошке нежирным мясом птицы
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Политика
Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде
Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
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Происшествия
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Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Культура
Розенбаум рассказал о «реальной угрозе национальной безопасности»
Музыкант Александр Розенбаум заявил, что использование таких слов, как «каршеринг», «перформанс» и «блэкаут» — это «вещи страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе».
Обновлено в 04:29
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Эксперты рассказали, чем опасна подзарядка телефона в аэропорту
Эксперты предупредили путешественников об опасности использования USB-портов для зарядки своих мобильных устройств в аэропортах.
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Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика
Борщевой набор на Украине за год подорожал на 77%
Стоимость овощей борщового набора на Украине за год выросла на 77%, сообщил в четверг гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Обновлено в 04:26
Экономика
Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна до 44 млн тонн
Министерство сельского хозяйства России повысило прогноз по экспорту зерна в сельхозгоду (начался в июле 2018 года, закончится в июне 2019 года) до 44 млн тонн.
Обновлено в 04:23
Экономика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
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Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России
В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Общество
Среда стала самым теплым днем с начала года
В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что среда, 22 мая, стала самым теплым днем с начала этого года.
Обновлено в 04:34
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку
"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.
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Шоу-бизнес
Станислав Садальский высмеял «геометрическую» диету
Станислав Садальский прочитал о популярной диете, которая разрешает употреблять продукты, имеющие правильную геометрическую форму.
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Шоу-бизнес
Гузеева зажимала в углу одноклассников и требовала признаний в любви
Лариса зажимала парня в углу и требовала: «Ну скажи же, что любишь меня!».
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Наука
Побит рекорд температуры для сверхпроводимости
Была создана теория Бардина — Купера — Шриффера (кратко ее называют теорией БКШ), согласно которой электроны в состоянии сверхпроводимости двигаются парами, с противоположными спинами (то есть, упрощенно, с противоположными направлениями вращения вокруг своей оси).
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Китаянка отдала за машину 66 мешков с мелочью
В мешках оказалось ровно 131 492 юаня (около 1,2 млн рублей).
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Происшествия
У оборонного завода в Подмосковье возник пожар
Обновлено в 04:38