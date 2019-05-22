Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублейГазета.Ru вчера в 09:32

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
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Подробнее о событии

В деле кураторов банков из ФСБ появились новые подозреваемые

Snob.ruвчера в 20:20

Новыми фигурантами дела офицеров управления «К» ФСБ стали два банкира

Эхо Москвывчера в 20:05

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Газета.Ruвчера в 09:32

Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором «Дарт Вейдер»

РБКвчера в 15:01

Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

ТАССвчера в 10:00

Чекистам ищут финансистов

Коммерсантъвчера в 18:09

Бывший член общественного совета ФСБ Столяренко стал фигурантом дела о хищении

Говорит Москвавчера в 09:59
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Технологии

Российские SIM-карты создадут на чипах Samsung вместо отечественных

Генеральный директор ИТМиВТ Александр Князев подтвердил журналистам, что организация закупила чипы Samsung.
Обновлено в 05:05
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Кино

Адриана Лима, Татьяна Навка и другие на премьере фильма "Боже мой!" в Каннах

Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Здоровье

Диетолог рекомендовала заменить колбасу в окрошке нежирным мясом птицы

"Колбасу и ветчину, в которых содержится большое количество соли и насыщенных жиров, рекомендуется заменить нежирными диетическими сортами отварного мяса или птицы (цыпленок, индейка или кролик), в некоторых рецептах можно отдать предпочтение отварной рыбе (судак или горбуша)", – отметила Стародубова.
Обновлено в 02:39
Политика

Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде

Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:34
Происшествия

На Урале объяснили отказ больницы принять инвалида-колясочника

Отказ в госпитализации был вызван неадекватным состоянием пациента, сообщили "РГ" в ведомстве.
Обновлено в 05:00
Происшествия

СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани

По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Культура

Розенбаум рассказал о «реальной угрозе национальной безопасности»

Музыкант Александр Розенбаум заявил, что использование таких слов, как «каршеринг», «перформанс» и «блэкаут» — это «вещи страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе».
Обновлено в 04:29
Гаджеты

Эксперты рассказали, чем опасна подзарядка телефона в аэропорту

Эксперты предупредили путешественников об опасности использования USB-портов для зарядки своих мобильных устройств в аэропортах.
Обновлено в 05:07
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика

Борщевой набор на Украине за год подорожал на 77%

Стоимость овощей борщового набора на Украине за год выросла на 77%, сообщил в четверг гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Обновлено в 04:26
Экономика

Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна до 44 млн тонн

Министерство сельского хозяйства России повысило прогноз по экспорту зерна в сельхозгоду (начался в июле 2018 года, закончится в июне 2019 года) до 44 млн тонн.
Обновлено в 04:23
Экономика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Общество

В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Политика

Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Общество

Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России

В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
Транспорт

Порог превышения скорости снизят в городах

Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Общество

Среда стала самым теплым днем с начала года

В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что среда, 22 мая, стала самым теплым днем с начала этого года.
Обновлено в 04:34
Общество

В ЕСПЧ подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Обновлено в 03:22
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Станислав Садальский высмеял «геометрическую» диету

Станислав Садальский прочитал о популярной диете, которая разрешает употреблять продукты, имеющие правильную геометрическую форму.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес

Гузеева зажимала в углу одноклассников и требовала признаний в любви

Лариса зажимала парня в углу и требовала: «Ну скажи же, что любишь меня!».
Обновлено вчера в 07:00
Наука

Побит рекорд температуры для сверхпроводимости

Была создана теория Бардина — Купера — Шриффера (кратко ее называют теорией БКШ), согласно которой электроны в состоянии сверхпроводимости двигаются парами, с противоположными спинами (то есть, упрощенно, с противоположными направлениями вращения вокруг своей оси).
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»

Обновлено в 05:03
Происшествия

Китаянка отдала за машину 66 мешков с мелочью

В мешках оказалось ровно 131 492 юаня (около 1,2 млн рублей).
Обновлено в 03:23
Происшествия

У оборонного завода в Подмосковье возник пожар

Обновлено в 04:38
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