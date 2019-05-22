Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублейГазета.Ru 09:32

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
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Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

ТАСС10:00

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Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором «Дарт Вейдер»

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Новыми фигурантами дела офицеров управления «К» ФСБ стали два банкира

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Подозреваемые по делу полковников-миллиардеров из ФСБ пустились в бега

Lenta.ru09:54

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Газета.Ru09:32

Бывший член общественного совета ФСБ Столяренко стал фигурантом дела о хищении

Говорит Москва09:59
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

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Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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Футбол

Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:56
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Диетологи дали рекомендации по меню выпускникам на последний звонок

Последний звонок традиционно отмечается в конце мая перед выпускными экзаменами.
Обновлено в 20:03
Происшествия

В Петербурге переходящие дорогу по зебре утки попали на видео

Автомобилисты заметили пару уток, переходящих дорогу по зебре. Водители оказались вежливыми и пропускали пернатых пешеходов.
Обновлено в 18:35
Энергетика

В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин

В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Культура

Лазарева засудили на «Евровидении», считает большинство россиян

66% жителей России полагают, что на "Евровидении" российский поп-певец Сергей Лазарев столкнулся с необъективной оценкой своего творчества со стороны профессионального жюри.
Обновлено в 21:31
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло

Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Общество

Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес

Травмированного Купера застукали вместе с Шейк

Брэдли Купер сфотографировался со своей фанаткой, которая заявила, что она видела актера вместе с моделью Ириной Шейк и их ребенком.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»

Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
Обновлено в 07:14
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Политика

Миссия МВФ досрочно покинула Украину

Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.
Обновлено в 05:07
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено в 06:23
Политика

Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Политика

Болтон призвал «бросить вызов» России в Арктике

Обновлено в 21:02
Шоу-бизнес

Навка сверкнула бриллиантами на Каннском кинофестивале

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка прошлась по красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:56
Общество

Заявившая об изнасиловании журналистка заплатит компенсацию

Как сообщила в своем фейсбуке Федорова, суд обязал ее выплатить истцу 25 тысяч рублей в качестве компенсации.
Обновлено в 05:48
Футбол

АЕЛ завоевал Кубок Кипра и сыграет в Лиге Европы

Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 2:0. Благодаря этой победе АЕЛ завоевал путевку в Лигу Европы.
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Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе

У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено в 06:00
Авто

Названа цена нового российского электромобиля Zetta

Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 20:01
Общество

В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37
Политика

Порошенко отреагировал на заведенное против него дело

Экс-глава Украины Петр Порошенко отреагировал на новое дело, возбужденное против него.
Обновлено в 11:18
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Вступил в силу приговор за убийство чемпиона по пауэрлифтингу Драчева

Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу защиты Анара Аллахверанова на приговор за убийство чемпиона Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 08:11
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Обновлено в 08:07
Кино

Директор HBO рассказал о продолжении «Игры престолов»

Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что канал не передаст "Игру престолов" кому-либо для сиквела или спин-оффа.
Обновлено в 19:13
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Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой

Ведущий шоу Дмитрий Борисов выяснил, что Дарья, невзирая на приличное наследство, оставшееся от родителей, оказалась нищей.
Обновлено в 11:16
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