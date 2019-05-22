Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублейГазета.Ru вчера в 09:32
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
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Бывший член общественного совета ФСБ Столяренко стал фигурантом дела о хищении
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