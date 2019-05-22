Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублейГазета.Ru вчера в 09:32

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
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Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

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Новыми фигурантами дела офицеров управления «К» ФСБ стали два банкира

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Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Газета.Ruвчера в 09:32

Бывший член общественного совета ФСБ Столяренко стал фигурантом дела о хищении

Говорит Москвавчера в 09:59
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Петиция за отставку Зеленского стремительно набирает голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского опубликована на официальном сайте.
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«Ъ»: ФАС раскритиковала проект создания единого оператора 5G

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает, что создание единого оператора сети 5G в России грозит монополизацией рынка, а также приведет к стагнации развития отрасли в целом.
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Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
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В Италии после ДТП следователи задержали водителя туристического автобуса. Теперь решается вопрос о его аресте, сообщает ТАСС.
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Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

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В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных

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Общество

В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

Сотрудники прокуратуры начали проверку информации, что приемная комиссия гимназии №4 Перми утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Обновлено в 02:10
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В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Авто

Озвучили цену нового российского электромобиля Zetta

Российский электрокар Zetta поступит в продажу в декабре 2019 года и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Обновлено 21 мая в 21:16
Общество

Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
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Политика

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 17:34
Финансы

Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро

Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:02
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Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»

В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
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В Белоруссии отец два года насиловал дочь из Петербурга

Сотрудникам полиции четвероклассница рассказала, что по месту жительства отца в Беларуси в течении двух лет родитель совершал с ней половые акты.
Обновлено в 01:59
Энергетика

В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин

В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Миссия МВФ досрочно покидает Украину

Эксперты МВФ прибыли в Киев 21 мая. Миссия должна была принять решение о выделении Украине нового денежного транша в $1,3 млрд.
Обновлено вчера в 04:03
Общество

Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
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Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
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МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400

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Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании

Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
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Экономика

Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию

Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.
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Елена Летучая покорила Каннский фестиваль роскошным декольте

Елена Летучая присоединилась к десанту российских звезд на 72-м Каннском кинофестивале.
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Порог превышения скорости снизят в городах

Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
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Восемь украинских военных попали в плен к противнику в Донбассе

Обновлено вчера в 06:31
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Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

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Транспорт

Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль

Согласно статистике департамента информтехнологий, у робота получается помочь горожанам вдвое быстрее, чем обычному живому оператору.
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