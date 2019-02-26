Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизменуРИА Новости 09:13

Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Еще один фигурант, сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, получил 14 лет колонии.

Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену

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