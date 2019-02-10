Политика

Полковник армии Венесуэлы признал Гуайдо президентомРоссийская газета 07:35

Полковник сухопутных войск Венесуэлы Рубен Альберто Паз Хименес признал лидера оппозиции Хуайна Гуайдо президентом, сообщает AFP. Это второй случай за последние недели, когда офицер признает самопровозглашенного президента Венесуэлы.
Читать в источнике
с чего всё началось
Также в социальных сетях было опубликовано видео
, в котором человек в военной форме, представившийся полковником Рубеном Альберто Пазом Хименесом, заявил о признании Гуайдо президентом Венесуэлы.
ТАСС01:51

Подробнее о событии

В Венесуэле действующий полковник армии признал Гуаидо президентом

РБК04:08

Полковник Венесуэлы присягнул Гуаидо

Московский Комсомолец03:06

В Венесуэле армейский полковник признал Гуаидо президентом

РИА Новости02:57

Полковник армии Венесуэлы признал Гуайдо врио президента страны

Телеканал 360°03:00

Полковник ВС Венесуэлы признал Гуайдо президентом

Газета.Ru03:01

AFP: полковник армии Венесуэлы признал Гуайдо президентом страны

ТАСС01:51

Полковник венесуэльской армии признал Гуайдо временным президентом

Говорит Москва03:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:16, Ашберн
Происшествия

Полиция подтвердила задержания на «Марше материнского гнева»

Обновлено в 07:52
Общество

«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Политика

Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.
Обновлено в 06:48
Политика

Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле

Обновлено в 06:48
Происшествия

Испанский официант задержан по подозрению в убийстве русской девушки

Испанец 42 лет, работающий официантом в городе Алькала-де-Энарес в Испании задержан по подозрению в убийстве 22-летней девушки русского происхождения.
Обновлено в 07:27
Политика

На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию

Глава украинской погранслужбы Олег Слободян заявил, что пограничники России стали якобы без оснований отказывать украинцам во въезде.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, который ожидается в регионе в понедельник, 11 февраля.
Обновлено в 07:25
Экономика

Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено вчера в 18:12
Общество

«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики

Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Хоккей

Россия обыграла Чехию в матче шведского этапа Евротура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских хоккейных игр.
Обновлено в 08:09
Общество

Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей

Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено вчера в 08:46
Наука

В Западной Сахаре ученые нашли следы ранее неизвестной цивилизации

В настоящее время ученые по всему миру продолжают активно исследовать нашу планету в поисках следов цивилизаций, ранее существовавших на ней.
Обновлено в 04:46
Общество

Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге

Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

В Сети появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

Обновлено в 07:13
Авто

Названы самые удобные автомобили на российском рынке

Эксперты портала SpeedMe назвали топ-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке.
Обновлено в 00:03
Здоровье

Скворцова назвала сроки завершения эпидемии гриппа в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью Первому каналу заявила, что эпидемия гриппа в России в 2019 году завершится в середине апреля.
Обновлено в 08:12
Политика

Посол США призвал Германию увеличить оборонные расходы из-за России

На фоне разногласий с Россией по Украине страны НАТО заявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также увеличение оборонных расходов.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Торговый центр «Океан» загорелся на Сахалине

Пожар возник в торговом центре "Океан" в городе Оха Сахалинской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Обновлено вчера в 20:59
ЖКХ

Снег с площадок временного хранения начали вывозить для утилизации

В Москве приступили к вывозу снега с площадок временного хранения для утилизации.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Владимирские полицейские выставили «живой щит» для задержания лихача

Обновлено в 07:10
Музыка

Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки

Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Кино

В новой серии «Простоквашино» покажут влюбленного Дядю Федора

Серия называется «Вишневая феерия», ее уже можно посмотреть на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм», сообщают «Актуальные новости».
Обновлено в 03:12
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
Обновлено вчера в 14:48
Общество

Психолог назвала основную опасность соцсетей

"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
Обновлено в 01:42
Гаджеты

Елена Малышева высмеяла рейтинг «радиоактивных» смартфонов

Известная телеведущая Елена Малышева прокомментировала недавнее исследование компании Statista, в котором говорится о смартфонах с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 08:06
Спорт

Штухец выиграла золото в скоростном спуске на ЧМ, Вонн — третья

Словенская горнолыжница Илка Штухец выиграла золото в скоростном спуске на чемпионате мира в Швеции.
Обновлено в 07:58
Общество

Airbnb могут оштрафовать на €12,5 млн в Париже

Мэрия Парижа намерена отсудить порядка €12,5 млн у онлайн-сервиса аренды жилья Airbnb.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве

Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Экс-резидент Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве

Одна из бывших участниц юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева принесла свои извинения за шутку шестилетней давности о советском генерале Дмитрии Карбышеве.
Обновлено вчера в 19:47
ещё по теме
Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное