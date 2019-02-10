Полковник армии Венесуэлы признал Гуайдо президентомРоссийская газета 07:35

с чего всё началось

Полковник сухопутных войск Венесуэлы Рубен Альберто Паз Хименес признал лидера оппозиции Хуайна Гуайдо президентом, сообщает AFP. Это второй случай за последние недели, когда офицер признает самопровозглашенного президента Венесуэлы.

Футбол Головин получил травму в матче Лиги 1 «Монпелье» — «Монако» Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сумел доиграть матч 24-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» из-за повреждения.

Происшествия На «Маршах материнского гнева» прошли задержания В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене В Сети появилось видео ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур.

Происшествия В жилом доме в Стокгольме прогремел взрыв В жилом доме на юге Стокгольма (Швеция) произошел взрыв, сообщает в воскресенье, 10 февраля, Dagens Nyheter со ссылкой на правоохранительные органы.

Политика Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.

Общество На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей в поселки Режим ЧС введен с 9 февраля на архипелаге Новая Земля, входящем в состав Архангельской области, из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов.

Общество «Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.

Общество Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.

Здоровье Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

Общество «Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.

Происшествия Сербия направила протест Хорватии после избиения своих спортсменов Сербия направила ноту протеста в посольство Хорватии в связи с нападением на своих спортсменов в Сплите.

Политика На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Общество В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности в понедельник, 11 февраля.

Музыка Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.

Авто Названы самые удобные автомобили на рынке России Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.

Происшествия Шимпанзе сбежали из вольера в зоопарке Белфаста Сломанная ветвь дерева помогла как минимум двум шимпанзе сбежать из вольера в зоопарке Белфаста, Северная Ирландия.

Здоровье Названы шесть симптомов рака у мужчин Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.

Наука Ученые рассказали, как выучить иностранный язык во сне Вымышленный язык использовался потому, что участники эксперимента могли знать слова на иностранном.

Гаджеты Малышева высмеяла рейтинг «радиоактивных» смартфонов Телеведущая и врач Елена Малышева высмеяла исследование компании Statista о телефонах с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.

Общество В Москву из Ирака доставят 27 российских детей Борт МЧС России вечером в воскресенье доставит в Москву 27 детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада.

Кино В новой серии «Простоквашино» Дядя Фёдор впервые влюбляется «Союзмультфильм» опубликовал новый эпизод «Простоквашино». Серия получила название «Вишневая феерия». В ней Дядя Фёдор впервые влюбляется.