Армия и оружие

REGNUMREGNUMПолковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»

Американский офицер в красках расписал, что ему доложили инструктора, которые помогают сделать на базе полигона самостоятельный центр по подготовке солдат. В своей публикации полковник назвал украинских солдат «слабым местом».
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с чего всё началось
Теперь подполковник занимается подготовкой военнослужащих и офицеров ВСУ на Яворовском учебном полигоне во Львовской области и рассказывает о своей деятельности в блоге
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