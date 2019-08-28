Армия и оружие
REGNUMПолковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»
Американский офицер в красках расписал, что ему доложили инструктора, которые помогают сделать на базе полигона самостоятельный центр по подготовке солдат. В своей публикации полковник назвал украинских солдат «слабым местом».
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с чего всё началось
Теперь подполковник занимается подготовкой военнослужащих и офицеров ВСУ на Яворовском учебном полигоне во Львовской области и рассказывает о своей деятельности в блоге.Взгляд.ру05:44
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