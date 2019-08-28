с чего всё началось

Американский офицер в красках расписал, что ему доложили инструктора, которые помогают сделать на базе полигона самостоятельный центр по подготовке солдат. В своей публикации полковник назвал украинских солдат «слабым местом».

Политика Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.

Происшествия В Анапе арестовали экс-полицейских по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Происшествия При обрушении здания в Новосибирске погибли люди В результате обрушения здания в Новосибирске погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по региону.

Армия и оружие Ливанская армия открыла огонь по беспилотникам Израиля «Ливанская армия открыла огонь по двум израильским беспилотникам в пограничной деревне Адейса», — указывает телеканал.

Происшествия Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».

Экономика РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.

Общество Pornhub снял «самое грязное порно в мире» Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".

Общество Россиян предупредили о заморозках В некоторых районах Московской области ожидается до минус двух градусов. В Москве также возможны заморозки в ночь на четверг, 29 августа.

Политика В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8 Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Технологии РЖД протестировала беспилотный поезд «Ласточка» РЖД провела тестовую поездку первого в России беспилотного поезда «Ласточка». Об этом перевозчик сообщил на своем сайте.

Политика Депутаты в первый день намерены сформировать Кабмин, сменить глав СБУ и ГПУ Группа по подготовке первого заседания Верховной Рады проголосовала за повестку дня первой сессии парламента.

Происшествия СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.

Авто Компании Toyota и Suzuki создали альянс Компании Toyota и Suzuki заявили о том, что заключили соглашение об объединении капитала, что означает создание альянса со взаимным приобретением акций.

Политика Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.