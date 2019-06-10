Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режимаГазета.Ru 13:24
Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и оштрафовали его на 117 миллионов руб. Также Захарченко лишили звания. Ранее суд признал полковника Захарченко виновным по трем пунктам. При этом Захарченко оправдали по ключевому обвинению — получению взятки.
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Полковнику-«миллиардеру» Захарченко дали 13 лет за скидочную карту ресторана
Московский Комсомолец10:52
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