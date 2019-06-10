Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режимаГазета.Ru 13:24

Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и оштрафовали его на 117 миллионов руб. Также Захарченко лишили звания. Ранее суд признал полковника Захарченко виновным по трем пунктам. При этом Захарченко оправдали по ключевому обвинению — получению взятки.
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Защита полковника МВД Дмитрия Захарченко обжалует приговор, вынесенный ему Пресненским судом Москвы

Эхо Москвы10:31

Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

РИА Новости09:55

Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии

Интерфакс09:57

Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

ТАСС10:30

Адвокаты обжалуют приговор Захарченко

Телеканал 360°11:07

Полковнику-«миллиардеру» Захарченко дали 13 лет за скидочную карту ресторана

Московский Комсомолец10:52

Полковник Захарченко доставлен в суд для вынесения приговора

РЕН ТВ05:49
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Технологии

Ericsson и Intellectual Ventures подписали лицензионное соглашение

Компании Ericsson и Intellectual Ventures подписали лицензионное соглашение, предусматривающее прекращение всех судебных разбирательств, связанных с нарушением патентных прав, включая иск к Ericsson, который был подан в начале этого года и результатом рассмотрения которого стало решение о выплате в размере 43 млн долларов.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено в 13:28
Общество

Представлена концепция нового КоАП

Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 08:10
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

Обновлено в 12:47
Происшествия

Сотрудница «Алросы» попалась на краже алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 04:16
Политика

Москалькова доложила Путину о деле Голунова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проинформировала президента Владимира Путина о резонансном деле журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой

Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Гаджеты

Упавший с огромной высоты смартфон Vivo iQOO отделался трещиной на стекле

Обновлено в 11:56
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Общество

Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома

Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Транспорт

Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы

Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Авто

Названы 5 автоновинок 2019 года на российском рынке

Специалисты собрали пятёрку самых интересных и ожидаемых автомобильных новинок, которые представят публике до конца 2019 года.
Обновлено в 11:31
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Хоккей

Судьбу Кубка Стэнли решит седьмой матч

Обновлено в 05:40
Футбол

На матче сборных России и Кипра завтра ожидается аншлаг

Российский футбольный союз реализовал все билеты на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 12:50
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Политика

Посол США в Москве может покинуть свой пост

Американское издание Atlantic сообщило со ссылкой на свои источник, что посол США в России Джон Хантсман может покинуть свой пост.
Обновлено в 13:40
Политика

Зеленский решил уволить всех губернаторов

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Финансы

Российский фондовый рынок установил новый рекорд

Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум.
Обновлено в 11:30
Общество

Тамбовские выпускники написали ЕГЭ по обществознанию

Обновлено в 13:01
Общество

В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова

В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Хоккей

Умер экс-хоккеист «Спартака» и тренер Ильи Ковальчука Юрий Борисов

Борисов выступал за «Спартак» с 1962 по 1969 год и стал в его составе двукратным чемпионом Советского Союза.
Обновлено в 13:45
Авто

Назначен новый гендиректор производителя Aurus

Обновлено в 13:12
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

Обновлено в 03:42
Происшествия

Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
Обновлено в 10:58
Экономика

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Политика

ООН обвинила Косово в нарушении прав избитого россиянина

Власти Косова нарушили иммунитет российского дипломата — сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:29
Музыка

Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади

Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
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Дмитрий Викторович Захарченко
Бывший сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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