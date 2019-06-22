Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНРРИА Новости вчера в 13:52
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Единоборства
Команда Малиньяджи попыталась вырвать у Лобова флаги России и Ирландии
Обновлено 21 июня в 17:19
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
О риске ядерной войны предупредил National Interest
Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Гаджеты
В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400
Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Сильный пожар в Санкт-Петербурге потушен
"В 07.00 пожар ликвидирован", - проинформировали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. В результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 00:54
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Уточняется, что вопрос о безопасности российских граждан и их возвращению будет решаться в координации с властями Грузии.
Обновлено 21 июня в 14:30
Здоровье
Малышева сравнила еду с наркотиками
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
Обновлено вчера в 13:56
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие
В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн
В ходе ежегодных акций протеста, которые пройдут возле базы Рамштайн в пятый раз подряд, планируется провести международный конгресс, фестиваль мира и демонстрацию, в течение недели активисты будут жить в полевом лагере, участники также намерены встать "живой цепью" вокруг авиабазы.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Обновлено в 00:34
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Космос
«Федерацию» запустят на орбиту при помощи «Ангары-А5В»
Ожидается, что космический корабль нового поколения будет запущен с помощью новейшей ракеты после 2027 года.
Обновлено вчера в 21:54
Энергетика
В украинской компании заявили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» сообщил об острой нехватке газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
Сенатор Сандерс обвинил Трампа в обострении ситуации вокруг Ирана
Сенатор Берни Сандерс, заявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года, обвинил американского лидера Дональда Трампа в эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Лада Дэнс рассказала, как увела мужчину из семьи
Избраннику звезды пришлось уйти из семьи. Звезда 90-х всегда пользовалась популярностью у мужчин.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 03:16
ЖКХ
Украинцев предупредили об отключении электричества
Энергетики предупредили украинцев об аварийных отключениях электроэнергии из-за аномальной жары.
Обновлено 21 июня в 16:51
Спорт
Сборная России вышла в лидеры общего зачета Европейских игр
В Минске завершился первый соревновательный день вторых Европейских игр.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Трамп отложил депортацию мигрантов из США
Массовую депортацию мигрантов с территории США отложат на две недели. Соответствующее решение принял президент страны Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково
Во Внуково российского эстрадного певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета.
Обновлено вчера в 07:12
Культура
Балет Большого театра отправился на гастроли в Австралию
Балет Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) отправился в субботу на гастроли в Австралию.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
США обнародовали план по развитию Палестины
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено вчера в 12:50