Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНРРИА Новости вчера в 13:52

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Украинский полковник забил насмерть подчиненную

URA.Ru00:09

ДНР: украинский полковник убил подчинённую

News.ruвчера в 14:43

Украинский полковник забил подчиненную до смерти

Взгляд.рувчера в 15:51

Милиция ДНР: полковник украинской армии до смерти избил военнослужащую

Телеканал 360°вчера в 19:17

ДНР: украинский полковник жестоко расправился с военнослужащей

РЕН ТВвчера в 14:31

Украинский полковник в Донбассе до смерти избил подчиненную

Московский Комсомолецвчера в 14:06

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

РИА Новостивчера в 13:52
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон
Единоборства

Команда Малиньяджи попыталась вырвать у Лобова флаги России и Ирландии

Обновлено 21 июня в 17:19
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

О риске ядерной войны предупредил National Interest

Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Гаджеты

В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400

Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Сильный пожар в Санкт-Петербурге потушен

"В 07.00 пожар ликвидирован", - проинформировали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. В результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 00:54
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Путин поручил вывезти россиян из Грузии

Уточняется, что вопрос о безопасности российских граждан и их возвращению будет решаться в координации с властями Грузии.
Обновлено 21 июня в 14:30
Здоровье

Малышева сравнила еду с наркотиками

Обновлено вчера в 23:52
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено вчера в 16:07
Общество

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

Обновлено вчера в 13:56
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы

Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие

В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн

В ходе ежегодных акций протеста, которые пройдут возле базы Рамштайн в пятый раз подряд, планируется провести международный конгресс, фестиваль мира и демонстрацию, в течение недели активисты будут жить в полевом лагере, участники также намерены встать "живой цепью" вокруг авиабазы.
Обновлено в 00:09
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Обновлено в 00:34
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Космос

«Федерацию» запустят на орбиту при помощи «Ангары-А5В»

Ожидается, что космический корабль нового поколения будет запущен с помощью новейшей ракеты после 2027 года.
Обновлено вчера в 21:54
Энергетика

В украинской компании заявили о критическом дефиците газа

Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» сообщил об острой нехватке газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 20:55
Политика

Сенатор Сандерс обвинил Трампа в обострении ситуации вокруг Ирана

Сенатор Берни Сандерс, заявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года, обвинил американского лидера Дональда Трампа в эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Лада Дэнс рассказала, как увела мужчину из семьи

Избраннику звезды пришлось уйти из семьи. Звезда 90-х всегда пользовалась популярностью у мужчин.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Единоборства

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 03:16
ЖКХ

Украинцев предупредили об отключении электричества

Энергетики предупредили украинцев об аварийных отключениях электроэнергии из-за аномальной жары.
Обновлено 21 июня в 16:51
Спорт

Сборная России вышла в лидеры общего зачета Европейских игр

В Минске завершился первый соревновательный день вторых Европейских игр.
Обновлено вчера в 16:18
Политика

Трамп отложил депортацию мигрантов из США

Массовую депортацию мигрантов с территории США отложат на две недели. Соответствующее решение принял президент страны Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково

Во Внуково российского эстрадного певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета.
Обновлено вчера в 07:12
Культура

Балет Большого театра отправился на гастроли в Австралию

Балет Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) отправился в субботу на гастроли в Австралию.
Обновлено вчера в 11:21
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика

США обнародовали план по развитию Палестины

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено вчера в 12:50
Украинский кризисБольше новостей по теме
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