Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Политика В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.

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Армия и оружие О риске ядерной войны предупредил National Interest Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.

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Происшествия Сильный пожар в Санкт-Петербурге потушен "В 07.00 пожар ликвидирован", - проинформировали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. В результате инцидента никто не пострадал.

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Политика Путин поручил вывезти россиян из Грузии Уточняется, что вопрос о безопасности российских граждан и их возвращению будет решаться в координации с властями Грузии.

Политика Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».

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Происшествия Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.

Космос «Федерацию» запустят на орбиту при помощи «Ангары-А5В» Ожидается, что космический корабль нового поколения будет запущен с помощью новейшей ракеты после 2027 года.

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