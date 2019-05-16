Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысячRT на русском 04:54
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представленные судом материалы дела. «Черкалин получил взятку в размере $850 тыс.», — сказал судья.
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«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
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Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России
Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
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Транспорт
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из «Жуковского» в Париж и Ниццу
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Авто
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Наука
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«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
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Политика
В бундестаге назвали неприемлемыми санкции США по газу из России
В начале мая посол США в Германии Ричард Гренелл назвал немыслимой политику ЕС в отношении России.
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Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Политика
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.
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Армия и оружие
Украинский генерал предрек «кровавую бойню» в случае войны с Россией
Украинский генерал, бывший замглавы Генштаба Вооруженных сил страны Игорь Романенко предсказал «кровавую бойню» в случае военного конфликта с Российской Федерацией.
Обновлено в 04:48
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Объявлены имена победителей первого полуфинала «Евровидения-2019»
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Госдума приняла во втором чтении проект о фотофиксации техосмотра
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Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
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Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Авто
В России рухнули цены на внедорожники УАЗ
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Происшествия
В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Хоккей
Крэйг Мактавиш стал главным тренером «Локомотива»
Канадский специалист Крэйг Мактавиш стал новым главным тренером ярославского "Локомотива", сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли пять человек
Жертвами обрушения находившегося на реконструкции здания в Шанхае стали пять человек.
Обновлено в 06:56
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
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Расшифрована загадочная рукопись Войнича
Рукопись Войнича представляет собой средневековый труд, написанный в XV веке неизвестными авторами.
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Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
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