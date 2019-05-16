Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысячRT на русском 04:54

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представленные судом материалы дела. «Черкалин получил взятку в размере $850 тыс.», — сказал судья.
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Суд оставил в силе арест главы отдела управления «К» ФСБ

РБК06:29

Военный суд оставил под арестом главу отдела ФСБ полковника Черкалина

ТАСС05:18

Главу отдела ФСБ Черкалина обвинили в получении взятки $850 тыс

Коммерсантъ05:53

Полковника ФСБ Черкалина обвинили в получении взятки в $850 тыс

Интерфакс04:44

Суд отказался освобождать полковника ФСБ по делу о взятке в $850 тысяч

РИА Новости05:20

Полковнику ФСБ Кириллу Черкалину предъявлено обвинение в получении взятки на сумму 850 тысяч долларов

Эхо Москвы05:00

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

RT на русском04:54
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Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
Авто

Lexus отзывает 420 автомобилей в России

На сайте Росстандарта появилась информация об отзыве 420 автомобилей Lexus LS500 и LS350.
Обновлено в 04:11
Политика

Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России

Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу

Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.
Обновлено в 08:05
Транспорт

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из «Жуковского» в Париж и Ниццу

"На сегодняшний момент российские авиационные власти не смогли договориться с французскими авиационными властями о выполнении рейсов, и авиакомпания вынуждена отменить рейсы по маршрутам Жуковский-Ницца и Жуковский-Париж, начиная с 18 мая", - пояснила собеседница агентства.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Авто

McLaren представил новый практичный суперкар GT

Британский бренд выпустил новый суперкар GT, который предназначен для длительных поездок.
Обновлено вчера в 09:31
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

В бундестаге назвали неприемлемыми санкции США по газу из России

В начале мая посол США в Германии Ричард Гренелл назвал немыслимой политику ЕС в отношении России.
Обновлено в 05:26
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Технологии

В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси

4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Политика

Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая

Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Украинский генерал предрек «кровавую бойню» в случае войны с Россией

Украинский генерал, бывший замглавы Генштаба Вооруженных сил страны Игорь Романенко предсказал «кровавую бойню» в случае военного конфликта с Российской Федерацией.
Обновлено в 04:48
Музыка

Объявлены имена победителей первого полуфинала «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 02:15
Политика

Госдума приняла во втором чтении проект о фотофиксации техосмотра

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 08:14
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

Обновлено в 01:54
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Авто

В России рухнули цены на внедорожники УАЗ

Дополнительно до 75 000 рублей выгоды можно получить по программам "УАЗ Трейд-ин" или "УАЗ-Финанс", - говорится в сообщении российской компании в соцсетях.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод

Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Происшествия

70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге

Обновлено в 06:43
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Хоккей

Крэйг Мактавиш стал главным тренером «Локомотива»

Канадский специалист Крэйг Мактавиш стал новым главным тренером ярославского "Локомотива", сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли пять человек

Жертвами обрушения находившегося на реконструкции здания в Шанхае стали пять человек.
Обновлено в 06:56
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Наука

Расшифрована загадочная рукопись Войнича

Рукопись Войнича представляет собой средневековый труд, написанный в XV веке неизвестными авторами.
Обновлено вчера в 11:29
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
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