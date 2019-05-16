Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысячRT на русском 04:54

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представленные судом материалы дела. «Черкалин получил взятку в размере $850 тыс.», — сказал судья.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд оставил в силе арест главы отдела управления «К» ФСБ

РБК06:29

Полковнику ФСБ Кириллу Черкалину предъявлено обвинение в получении взятки на сумму 850 тысяч долларов

Эхо Москвы05:00

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

RT на русском04:54

Полковника ФСБ Черкалина обвинили в получении взятки в $850 тыс

Интерфакс04:44

Суд отказался освобождать полковника ФСБ по делу о взятке в $850 тысяч

РИА Новости05:20

Военный суд оставил под арестом главу отдела ФСБ полковника Черкалина

ТАСС05:20

Главу отдела ФСБ Черкалина обвинили в получении взятки $850 тыс

Коммерсантъ05:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:27, Ашберн
Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Бывший муж Волочковой завел роман с телеведущей

Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, после расставания с балериной сыграл свадьбу с рок-певицей Варварой Демидовой, однако их союз продлился недолго.
Обновлено в 04:12
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 09:34
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Экономика

Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке, составил $34,7 млрд, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года ($18,5 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 09:18
Политика

Путин поручил правительству создать справочник о мерах поддержки семей

Глава государства призвал коллег в правительстве составить специальный справочник, который расскажет россиянам обо всех существующих мерах поддержки семей с детьми.
Обновлено в 10:57
Политика

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост

Обновлено в 08:21
Авто

В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»

Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Политика

Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
Происшествия

Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем

В Каширском районе Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет "Robinson": машина при приземлении завалилась на бок.
Обновлено в 06:21
Политика

Ангела Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток-2»

Фото: Twitter.com Еврокомиссия уже не сможет остановить строительство "Северного потока-2" - такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, отвечая на вопрос газеты "Напdеlsвlатт", сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:07
Игры

Спидраннер установил рекорд по «секс-прохождению» Fallout: New Vegas

Обновлено в 06:39
Общество

РМК и УГМК выделят средства на озеленение Екатеринбурга

Обновлено в 09:48
Кино

Боярского заменили дублером в интимных сценах

Обновлено в 09:56
Авто

Ford представил универсал Focus ST Wagon

Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят купить Левандовского

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» проявляют интерес к польскому нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому.
Обновлено в 06:58
Футбол

Испанский «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира

Мадридский «Реал» опередил британский «Манчестер Юнайтед» и стал самым дорогим футбольным брендом мира, следует из ежегодного отчета Football 50 консалтинговой компании Brand Finance (.pdf).
Обновлено в 10:08
Общество

Суд отказал Мите Алешковскому в восстановлении бонусов «Аэрофлота»

Пресненский суд Москвы отказал журналисту и общественному деятелю Дмитрию (Мите) Алешковскому в восстановлении по иску о восстановлении его платинового статуса и накопленных миль в бонусной программе «Аэрофлота».
Обновлено в 10:45
Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Финансы

Минфин подготовил поправки в бюджет на 2019 год

Общий объем расходов федерального бюджета в 2019 году вырастет на 256,5 миллиарда рублей и составит чуть больше 18,29 триллиона или 16,8 процента к ВВП, что на 0,2 процента ниже уровня, утвержденного в законе о бюджете.
Обновлено вчера в 14:23
Музыка

Выбраны лучшие победители «Евровидения» за всю историю конкурса

Издание The Independent составило рейтинг победителей «Евровидения» разных лет.
Обновлено в 08:50
Политика

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Учёные усилят «Армату» беспилотниками и роботами

Как стало известно из документа, с которым ознакомился News.ru, помимо обычного экипажа, в конструкцию машины планируется добавить две бронированные капсулы с операторами боевых роботов и беспилотников.
Обновлено в 02:58
Финансы

Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Технологии

В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси

4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Общество

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Здоровье

Врач рассказал, как бороться с повышенным давлением

Страдающим от повышенного давления следует исключить из рациона поваренную соль, рассказал агентству городских новостей "Москва" врач-кардиолог столичной поликлиники № 180 Николай Серебряков.
Обновлено в 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное