Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысячRT на русском 04:54
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представленные судом материалы дела. «Черкалин получил взятку в размере $850 тыс.», — сказал судья.
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