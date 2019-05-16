Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысячRT на русском 04:54
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представленные судом материалы дела. «Черкалин получил взятку в размере $850 тыс.», — сказал судья.
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Обновлено в 09:40
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В Японии прошли полевые испытания новейшего скоростного поезда
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Обновлено вчера в 19:27
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Обновлено вчера в 12:17
Финансы
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Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
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